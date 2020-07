Gamingowy monitor LG UltraGear 27GN950 to spełnienie marzeń niejednego gracza. Równocześnie oferuje rozdzielczość 4K, czas reakcji 1 ms oraz szerokie kąty widzenia i żywe kolory zapewniane przez panel IPS.

LG UltraGear 27GN950 – pod tą nazwą kryje się pierwszy gamingowy monitor, pozwalający równocześnie cieszyć się wszystkimi atutami panelu IPS, rozdzielczością 4K na 27-calowym ekranie oraz czasem reakcji na poziomie 1 ms. Oczywiście to wszystko to dopiero początek, bo…

Nowy monitor 4K od LG może też pochwalić się odświeżaniem 144 Hz, jasnością 400 cd/m2, 10-bitową głębią koloru i 98-procentowym pokryciem przestrzeni barw DCI-P3. Oprócz tego: obsługą HDR-u (z certyfikatem VESA DisplayHDR 600), kompatybilnością z upłynniającymi animacje technologiami G-Sync i FreeSync oraz obecnością rozwiązania VESA DSC, dzięki któremu możliwe jest przesyłanie treści 4K bez strat. Przekładając to wszystko na prosty język – możesz liczyć na wierne odwzorowanie kolorów, ostry jak brzytwa obraz i bogactwo detali.

Na uwagę na pewno zasługuje też świetna stylistyka monitora. Niemal bezramkowy ekran w połączeniu z charakterystyczną stopką prezentuje się pierwszorzędnie, a do tego „robotę robi” Sphere Lightning 2.0. To ostatnie to oświetlenie z tyłu, które może być zsynchronizowane z wydarzeniami na wyświetlaczu. Sama konstrukcja w dodatku umożliwia regulację wysokości i pochylenia oraz pozwala na obrót ekranu o 90 stopni.

Ile kosztuje LG UltraGear 27GN950? Cena jest wysoka

Pierwsze egzemplarze monitora zaczynają trafiać do polskich sklepów. Jeśli myślisz o zakupie, to wiedz, że LG UltraGear 27GN950 kosztuje 3999 złotych, a więc nie należy do najtańszych. Zdaje się jednak, że wart jest swojej ceny. A jeżeli możesz wydać tylko połowę tej kwoty, to sprawdź LG UltraGear 27GL850 o nieco niższej rozdzielczości, ale wciąż mogący pochwalić się resztą atutów, o których tu wspominaliśmy.

Źródło: LG

