Grasz w Helldivers 2? Spodziewaj się nowości

Stało się. Twórcy Helldivers 2 zdołali ustabilizować serwery gry i zwiększyć ich pojemność. Teraz nadszedł czas, by zacząć spoglądać w kierunku aktualizacji wprowadzających nowe elementy do rozgrywki. Wszak Helldivers 2 to gra-usługa i wsparcie jest tu mile widziane.

Helldivers 2 wychodzi na prostą. Jeśli z powodu zdradliwych serwerów porzuciliście ten tytuł, to z czystym sumieniem można ogłosić, że nastąpiła olbrzymia poprawa. Nie dość, że deweloperzy zwiększyli ich pojemność do 800 tys., to aktualnie jest coraz mniej powodów, dla których gracze mają uciekać się do sztuczek, by wyeliminować problem w lobby w Helldivers 2.

Co nowego w Helldivers 2? Nieoficjalnie

Prezentowane informacje nie mają oficjalnego charakteru, ale rzucają pewne światło na to, co w przyszłości może pojawić się w Helldivers 2. Użytkownik Reddita o pseudonimie stodal przeszukał pliki gry, co nasuwa ciekawe wnioski. Przede wszystkim jest wzmianka o nowej frakcji - Illuminate. “Nowej” to lekkie nadużycie, bowiem ta frakcja występuje w pierwszej części Helldivers. Najwyraźniej szykuje się jej powrót.

Z pozostałych ciekawych rzeczy, do których dotarł wspomniany użytkownik, to przede wszystkim manewr DropoffCombatWalker, co najwyraźniej jest nawiązaniem do EXO-44 z pierwszej części. Obecność tego manewru potencjalnie sprawi, że nasz “nurek” pokieruje mechem. Co więcej, gracz o pseudonimie Cyrus poinformował na platformie Steam, że odnalazł szczątki tej maszyny w Helldivers 2. Oto dowód.

W świetle przedstawionych informacji, w Helldivers 2 może znaleźć się miejsce na kolejne manewry, takie jak: MedicBackpack (plecak z apteczkami, być może lecząca wersja Azora), HealtPackRack (stojak z apteczkami), MiniMissiles (rakiety o niskiej szkodliwości społecznej), ShoulderMountedCamera (potencjalnie kamera wykrywająca wrogów z naszymi plecami), Nuke (zapewne alternatywa dla 500 kg bomby Orła), RaiseFlag (odtworzymy scenę znaną z trailera Helldivers 2?). Z kolei nazwa DropoffCargoContainer sugeruje, że może pojawić się większy niż dotychczas zastrzyk amunicji.

Ciekawie wygląda DisplacementBackpack, ale jak zauważył jeden z internautów “Pierwsza część gry miała perk o nazwie Displacement Field, który losowo teleportował cię, gdy otrzymałeś ciężkie obrażenia”.

Jedno jest pewne

Na potwierdzenie tych informacji musimy poczekać. Niemniej Helldivers 2 to gra, która ma wpisane w swoje DNA rozwój i dalsze wsparcie. Powinniśmy więc pytać nie o to, czy Helldivers 2 otrzyma nowe elementy, tylko kiedy to nastąpi.

