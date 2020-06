Gra komputerowa na liście lektur szkolnych – co uważacie na temat takiej propozycji? Czy jest to droga, którą powinniśmy pójść?

Gry komputerowe jako lektury szkolne – jest taki pomysł

Niektóre gry fabularne pozwalają przenieść się w inny świat i zanurzyć się w jedne z najwyśmienitszych opowieści, a przy okazji zawierają morały i walory edukacyjne. Zupełnie jak lektury szkolne, dlatego też premier Mateusz Morawiecki chce, by produkcje z branży elektronicznej rozrywki trafiły na ich listę – tak przynajmniej wynika z informacji opublikowanych przez Radio Kraków.

Już w najbliższy czwartek premier będzie gościem w siedzibie 11 bit studios – polskiego producenta, w którego portfolio znajdują się takie hity jak This War of Mine czy Frostpunk. Obie gry spotkały się z ciepłym przyjęciem nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, a to, co je cechuje, to fakt, że dają coś więcej niż tylko rozrywkę.

This War of Mine lekturą szkolną? Tak może się stać

Na przykład w This War of Mine poruszony został temat wojny, a przede wszystkim jej koszmaru z perspektywy cywilów. Wymaga podejmowania trudnych decyzji moralnych, wyraźnie wskazując, że każdy wybór niesie ze sobą konsekwencje i czasem nie ma dobrego wyjścia, a jedynie „mniej złe”.

I to właśnie This War of Mine ma trafić na listę nieobowiązkowych lektur szkolnych. Jako że jest to gra przeznaczona wyłącznie dla dorosłych graczy, miałaby stanowić część kanonu dla najstarszych uczniów. Spotkanie z jej twórcami ma zaś zaowocować bezpłatną dostępnością tej produkcji we wszystkich szkołach średnich w naszym kraju.

Gry to coś więcej niż rozrywka. Ale czy gry mogą być lekturami?

Jeśli rzeczywiście dojdzie do wpisania This War of Mine na listę lektur, na pewno rozpoczną się dyskusje na temat tego, czy jest to decyzja potrzebna lub słuszna. Nie będziemy tego teraz próbować rozstrzygać, ale nie jest tajemnicą, że gry już teraz świetnie sprawdzają się przy nauce programowania czy w rozwijaniu kreatywności. Mogą też mieć działanie terapeutyczne, a w Stanach Zjednoczonych gra wideo została nawet wpisana na listę leków.

A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Popieracie taką propozycję czy według was nie ma miejsca na gry w kanonie lektur szkolnych?

Źródło: Radio Kraków, informacja własna

