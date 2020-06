Liberated jest jedną z najlepiej wyglądających i najbardziej oryginalnych gier na horyzoncie. To grywalny komiks polskiego studia Atomic Wolf ze strzelaniem, skradaniem się, rozwiązywaniem zagadek i moralnymi wyborami dokonywanymi na kartach wirtualnej powieści graficznej…

Kiedy premiera Liberated na PC? Już wkrótce

Premiera gry Liberated na PC odbędzie się w lipcu. Dokładny termin nie został ujawniony, ale tak czy inaczej nie będziemy musieli czekać szczególnie długo. Twórcy przekazali też dobrą wiadomość dla wszystkich was, którzy nie lubicie „exclusive’ów” – polska produkcja zadebiutuje na czterech platformach równocześnie – to Steam, GOG, Humble Bundle i GeForce Now. O zbliżającym się debiucie dowiedzieliśmy się ze zwiastuna. Możecie go obejrzeć poniżej.

Zobacz najnowszy zwiastun Liberated:

Ale w Liberated możesz zagrać nawet teraz. Pod jednym warunkiem…

Aktualnie w Liberated możemy pograć tylko na Nintendo Switch. Na konsolce „wielkiego N” interaktywny komiks spotkał się z mieszanym przyjęciem – wśród recenzji nie brakuje zachwytów (z dziewiątkami od Pure Nintendo i Nintendo Enthusiast na czele), ale efekt nie wszystkim przypadł do gustu (stąd też nawet tak niskie oceny, jak 3 czy 4 w dziesięciostopniowej skali). Pośrodku mamy zaś wiele szóstek, siódemek i ósemek. Cóż, najwyraźniej nie jest to gra dla każdego.

W porównaniu do wersji konsolowej Liberated na PC zaoferuje wyższą rozdzielczość (4K w standardzie), większą płynność animacji (odświeżanie 144 Hz, a nawet wyższe), zaawansowany system oświetlenia, a także obsługę myszek i klawiatur oraz monitorów ultra szerokokątnych. Długa jest też podobno lista poprawek, które po pecetowej premierze trafią też do użytkowników Switcha.

Źródło: PC Gamer, Walkabout

Czytaj dalej o grach: