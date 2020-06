Od lat zwolennicy teorii, że gry szkodą młodym osobom, kłócą się z tymi, którzy nie widzą w nich niczego złego. Są też tacy, według których gry mogą zrobić dzieciom i nastolatkom dużo dobrego. A co, jeśli powiedzielibyśmy wam, że to skuteczne lekarstwa?

Gra zamiast tabletki – przełomowa decyzja FDA

Gry mogą uczyć cierpliwości i dążenia do celów, mogą rozwijać kreatywność i logiczne myślenie, mogą też wreszcie pomagać w nauce języków obcych. Okazuje się, że gry mogą też zastąpić lekarstwa – przynajmniej na ADHD. Pierwszym takim cyfrowym medykamentem jest EndeavorRX.

I nie jest to żaden marketing. Gra EndeavorRX została uznana za lek przez FDA – agencję, która dopuszcza leki do użytku na rynku amerykańskim. Wydała ona decyzję, pozwalającą lekarzom przepisywać swoim pacjentom z ADHD między ósmym a dwunastym rokiem życia właśnie tę grę na iPhone’y oraz iPady.

Badania kliniczne potwierdziły skuteczność. Gra na receptę ma sens

Przełomowa decyzja o wydaniu takiego certyfikatu została wydana po siedmiu latach badań klinicznych, w których udział wzięło przeszło 600 dzieci. Jedna trzecia tych, które regularnie oddawały się rozgrywce, nie ma już „mierzalnego deficytu uwagi”, co oznacza, że leczenie jest skuteczne.

Amerykański lekarz może więc zalecić dziecku omijanie przeszkód – a do tego w sumie sprowadza się granie w EndeavourRX – przez 25 minut dziennie, 5 dni w tygodniu, przez 4 tygodnie. Właśnie taka dawka została uznana za najbardziej efektywną. Rozwiązania zawarte w mechanice rozgrywki po takim czasie mają pozytywny wpływ na koncentrację i opanowanie.

Leczenie za pomocą gier – przyszłość, która nadeszła

Leczenie za pomocą gier wideo to już nie przyszłość – to teraźniejszość. Ta decyzja jest przełomowa, a już teraz trwają badania, które mają wykazać skuteczność (lub jej brak) gier w leczeniu choroby Alzheimera. Znamy też przykłady wykorzystania wirtualnej rzeczywistości do łagodzenia bólu. I niech mi ktoś jeszcze powie, że gry to zło…

Źródło: FDA, Akili Interactive Labs, The Verge, informacja własna

