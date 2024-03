Rusza Wiosenna Wyprzedaż gier na konsole w PS Store, co pozwoli wzbogacić bibliotekę o interesujące produkcje. Jeśli zastanawiasz się, w co zagrać w nadchodzące święta, to warto sprawdzić szczegóły promocji.

Tanie i przede wszystkim dobre gry na konsole znajdziemy aktualnie w promocji PlayStation Store. To brzmi jak plan na długi weekend. Niezależnie od tego czy posiadasz zwykłe PS5 czy może PS5 Slim (a może nadal grasz na PS4?), to warto rzucić okiem na ofertę Sony. Oto przegląd interesujących tytułów w niższej cenie.

Tańsze gry na konsole w PS Store - przegląd ofert

Banishers: Ghost of New Eden na PS5 to wydatek 207,20 zł (zamiast 259 zł).

A może Star Wars Jedi: Ocalały? Tu spora obniżka, bowiem grę kupimy w PS Store za 157,05 zł (zamiast 349 zł).

Kto nie grał, niech żałuje, czyli Red Dead Redemption 2 na PS4 za 85,47 zł (zamiast 259 zł).

Hogwarts Legacy na PS5 również potaniało. 159,50 zł oznacza obniżkę o 50 proc.

Assassin’s Creed Mirage - czyli tak zwany "kameralny" Assassin's Creed - na PS4/PS5 kosztuje aktualnie 137,94 zł (zamiast 229,90 zł).

Metro Exodus w potężnej promocji. Grę można kupić za 19,35 zł (zamiast 129 zł).

Jedna z wizytówek PlayStation - Horizon Zero Dawn Edycja Kompletna za 44,50 zł (zamiast 89 zł).

XCOM 2 to klasyka gatunku. W PS Store kupimy tę grę za całe 12,95 zł (zamiast 259 zł).

Tańszych gier w PS Store jest dużo więcej. Łączy je jedno: niższa cena obowiązuje do 11 kwietnia. Nie można pominać też "promocji" na Cyberpunk 2077, czyli darmowym okresie próbnym, który rozpocznie się 28 marca o godzinie 16:00 czasu polskiego i potrwa do 1 kwietnia do godziny 8:59. Czasowo darmowy Cyberpunk 2077 dostępny będzie na Xbox Series X|S oraz PlayStation 5.

A co z graczami pecetowymi?

Gracze pecetowi równiez mogą zdobyć gry w promocji w sam raz na długi weekend. Oto wybrane produkcje w niższych cenach na platformie Steam:

Potion Permit za 55,19 zł (zwykle 91,99 zł) - oferta kończy się 1 kwietnia.

Nobunaga’s Ambition: Awakening za 206,24 zł (zwykle 274,99 zł) - oferta kończy się 8 kwietnia.

Hell Let Loose - Ultimate Edition za 181,66 zł (zwykle 279,49 zł) - oferta kończy się 4 kwietnia.

Suzerain za 22,99 zł (zwykle 91,99 zł) - oferta kończy się 8 kwietnia.

Slime Rancher 2 za 62,99 zł (zwykle 89,99 zł) - oferta kończy się 4 kwietnia.

Gloomhaven za 77,49 zł (zwykle 154,99 zł) - oferta kończy się 1 kwietnia.

Źródło: Steam, PS Store, zdjęcie otwarcia: Sony