Tak szybkich pamięci DDR5 RAM jeszcze nie było – firma G.Skill zaprezentowała zestaw o rekordowym taktowaniu 8000 MHz.

Pamięci DDR5 RAM powoli zadomawiają się na rynku, a producenci przygotowują coraz szybsze zestawy. Firma G.Skill przygotowała tutaj propozycje, które powinny spełnić oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

G.Skill wprowadza najszybsze pamięci DDR5 RAM

Producent przygotował nowe zestawy G.Skill Trident Z5 RGB, które zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o procesorach Intel Core 13. generacji i płytach głównych Intel Z790. Pamięci wyposażono w masywny radiator z efektownym podświetleniem RGB LED.

Klienci będą mogli zakupić zestaw 2x 16 GB o taktowaniu DDR5-7800 CL38 oraz DDR5-7600 CL36. Dodatkowo przygotowano pojemniejszy zestaw - 2x 32 GB o taktowaniu DDR5-7400 CL36.

Warto jednak zaznaczyć, że takie moduły odpalą tylko na niektórych płytach głównych. Producent zaprezentował ich możliwości na platformie z procesorem Intel Core i9-13900K i płycie ASUS ROG Maximus Z790 Apex, czyli absolutnie topowej konfiguracji do szybkich pamięci RAM.

Nowe, szybsze pamięci G.Skill Trident Z5 RGB niebawem trafią do sprzedaży. Zestawy powinny zainteresować najbardziej wymagających użytkowników, którzy oczekują topowej wydajności i są za nią odpowiednio zapłacić (ceny jeszcze nie są znane, ale na pewno nie będą niskie).

G.Skill zapowiada pamięci DDR5 o taktowaniu 8000 MHz

Przy okazji producent zademonstrował zestaw G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB osiągający taktowanie DDR5-8000 przy opóźnieniach CL38 (!). O tak szybkich modułach niegdyś mogliśmy tylko pomarzyć.

Jeszcze nie wiadomo kiedy i w jakiej cenie pamięci trafią do sprzedaży. Pewnym jest natomiast to, że do obsługi tak szybkich modułów niezbędny będzie odpowiedni sprzęt (pamięci zademonstrowano na tej samej platformie z procesorem Intel Core i9-13900K i płycie ASUS ROG Maximus Z790 Apex).

Źródło: G.Skill