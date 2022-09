Dawno nie było tak dobrze na rynku pamięci RAM. Problemy z nadpodażą powodują duże spadki cen modułów DDR4 i DDR5. Mało tego! W kolejnych miesiącach ma być jeszcze lepiej.

Sytuacja na rynku komputerów nie wygląda najlepiej. Klienci nie chcą tak chętnie kupować sprzętu, więc producenci odnotowują poważne spadki sprzedaży. Paradoksalnie dla nas to dobre wiadomości, szczególnie jeśli chodzi o ceny pamięci RAM.

Pamięci RAM coraz tańsze. I będzie jeszcze lepiej

Producenci pamięci RAM nie zmniejszyli produkcji, ale też notują spadki sprzedaży. Efekt jest taki, że na rynku występuje nadpodaż pamięci, co powoduje spadki cen w sklepach. Ciekawie przedstawia to raport TrendForce - obejmuje on różne typy pamięci RAM, ale nas szczególnie powinny interesować moduły do komputerów PC.

Według raportu TrendForce, w ostatnim kwartale ceny pamięci DDR4 spadły o 13 - 18%. W przypadku nowszych modułów DDR5 odnotowano jeszcze większy spadek - mowa tutaj o 16 – 20%.

Nadal jednak widać dysproporcję w cenach. Tańsze zestawy DDR4 3200/3600 MHz 2x 8 GB można znaleźć w okolicach 300 złotych, natomiast DDR5 5200/5600 MHz 2x 8 GB to już koszt około 500 złotych. Jeszcze większą różnicę można odczuć przy zestawach 2x 16 GB. Za moduły DDR4 3200/3600 MHz trzeba zapłacić około 500 - 600 złotych, podczas gdy ceny modułów DDR5 5200/5600 MHz to już jakieś 900 - 1000 złotych.



Pamięci DDR5 nadal są wyraźnie droższe od modułów DDR4, ale różnica jest coraz mniejsza

Jeśli planujecie wymianę komputera, warto wstrzymać się z zakupem, bo w kolejnych miesiącach na rynku pamięci ma być jeszcze lepiej. W czwartym kwartale analitycy podziewają się spadku o kolejne 13 - 18%, zarówno w przypadku modułów DDR4, jak i DDR5 RAM. To dobry okres na zakup wydajnego komputera, bo na rynku mają zadebiutować nowe platformy Intela i AMD, a do tego spodziewamy się premiery kart GeForce i Radeon.

Źródło: ComputerBase, inf. własna