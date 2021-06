Według najnowszych doniesień - Rockstar może wprowadzić kryptowaluty w najnowszym GTA 6. Będzie to kolejny strategiczny element w grze.

Kryptowaluty mogą pojawić się w GTA 6

Mimo niesłabnącej popularności GTA 5, w sieci stale pojawiają się nowe doniesienia i pogłoski odnośnie tego, co możemy zobaczyć w GTA 6. Szał związany z plotkami dotyczy też innego tytułu Rockstar Games - jeszcze niedawno mówiliśmy o możliwym pojawieniu się kobiety jako protagonistki w Red Dead Redemption 3.

Wracając do niewątpliwie największego hitu studia - serii Grand Theft Auto, pojawiły się właśnie nowe plotki odnośnie tego, co może pojawić się w najnowszej części.

Znany w środowisku leaker Tom Henderson, który dostarcza wiele informacji m.in. na temat Battlefield 6 poinformował, że w GTA 6 pojawi się nowy system płatności oparty na kryptowalutach.

Za wykonanie niektórych misji (w zależności od zleceniodawcy) gracz będzie mógł otrzymać wynagrodzenie w formie kryptowaluty. Konwencjonalną gotówkę w porównaniu do tej wirtualnej można zdecydowanie łatwiej namierzyć - a to daje graczom do myślenia, że w GTA 6 może pojawić się system wymagający “wyprania” tzw. brudnej gotówki.

Oprócz tego w grze ma funkcjonować giełda kryptowalut, dzięki której bohater będzie mógł zwiększyć, ale również zmniejszyć swój majątek.

Jaka konkretnie kryptowaluta pojawi się w GTA 6 - nie wiadomo. Istnieje duża szansa, że będzie to dobrze znany Bitcoin, ale Rockstar może zdecydować się na wprowadzenie swojej waluty wyłącznie na potrzeby gry.

Data premiery GTA 6 nadal nie jest znana

Gracze oczekujący na najnowszy tytuł serii powinni uzbroić się jeszcze w minimum 2 lata cierpliwości. Z dokumentacji Take-Two wynika, że właśnie na 2023 rok zaplanowano zwiększone wydatki na działania marketingowe - a to może świadczyć o planowanej premierze.

Premiera GTA 6 może nastąpić w 2023 roku. Może, ale nie musi.

Nie jest to jednak data potwierdzona przez studio, a jedynie domysły, które mogą okazać się nazbyt optymistyczne.

Co sądzicie o wprowadzeniu kryptowalut do GTA 6? Dajcie znać w komentarzach, jakie według Was daje to możliwości w grze.

Źródło: screenrant.com