Kiedy premiera GTA 6? Wszyscy zdają sobie sprawę, że nieprędko. Najnowsze informacje dają jednak nieco dokładniejszy obraz sytuacji.

GTA 6 nie wcześniej niż pod koniec 2023 roku?

W ostatnich dniach pojawiły się informacje, iż Rockstar Games rozpoczęło poszukiwania nowych testerów gier, którzy mieliby znaleźć pracę w kilku studiach tego producenta. Tajemnicą poliszynela jest, że obecnie, jeśli chodzi o nowe gry, pracuje on nad GTA 6. Wedle niektórych źródeł, które w przeszłości publikowały sprawdzające się później doniesienia, mimo tego nie należy nastawiać się na rychłą premierę tej wyczekiwanej gry.

Data premiery GTA 6 miała zostać ustalona wstępnie na końcówkę 2023 roku. I zakładając, że jest to prawdą, wcale nie musi oznaczać, że tak się skończy. Nawet po oficjalnej zapowiedzi i późniejszym podaniu daty premiery, GTA 6, jak wiele innych produkcji, może zostać przecież opóźnione. Warto zauważyć, że podany termin pokrywa się z zapisami z dokumentów Take-Two, które opublikowano w zeszłym roku.

Define "soon." Companies test games for *years*.



(And last year Rockstar internally had GTA VI set for a late 2023 release) https://t.co/Cr0Q3tKhFp — ViewerAnon (@ViewerAnon) May 3, 2021

A może to jednak optymistyczny scenariusz?

Biorąc pod uwagę sytuację wokół GTA V, powyższy scenariusz można zacząć rozpatrywać w kategoriach pozytywnego. Co chwilę pojawiają się bowiem sygnały, iż sprzedaż GTA V mimo upływu lat wygląda świetnie, a przecież jest jeszcze GTA Online. Niezależnie od konieczności włożenia wysiłku w nową część serii, producent zabrałby sobie coś, co nadal przynosi mu zyski.

Na ten rok planowana jest premiera GTA V na trzeciej już generacji, czyli na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X / Xbox Series S. Wiele wskazuje na to, że cena nie będzie należała do najniższych, a mimo to można obstawiać, że chętnych do zakupu nie zabraknie.

Kiedy waszym zdaniem zadebiutuje GTA 6?

Źródło: twitter - @ViewerAnon

