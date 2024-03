Premiera GTA 6 oficjalnie odbędzie się w 2025 r., jednak najnowsze doniesienia zza kulis nie napawają optymizmem. Rockstar Games ma rzekomo “plan awaryjny”, który spowodowany jest tym, że pracę nad grą “pozostają w tyle”.

Branża i gracze czekają na GTA 6. Oficjalna data premiery to rok 2025, co oznacza, że produkcja nowego GTA znajduje się na ostatniej prostej. Niemniej warto pochylić się nad zakulisowymi doniesieniami, które mogą rzucać nowe światło na premierę GTA 6. I nie są to optymistyczne informacje.

GTA 6 w 2026 r.?

Redakcja Kotaku dowiedziała się, że coraz bardziej prawdopodobne jest, iż GTA 6 trafi na rynek dopiero pod koniec 2025 r. Produkcja ma opóźnienia, a jednym z planów awaryjnych jest rzekomo wydanie gry w 2026 r. Informatorzy twierdzą, że produkcja GTA 6 “zostaje w tyle”, co powoduje, że kierownictwo Rockstar Games jest dość mocno zaniepokojone.

To wyjaśnia decyzję o zakończeniu pracy zdalnej i powrotu do biur w kwietniu (ta zmiana zaskoczyła wiele osób). Praca z biura ma również wyeliminować ryzyko dalszych przecieków. Z ustaleń Kotaku wynika, że w istocie Rockstar Games jest zdeterminowany, by wydać GTA 6 w 2025 r., jednak rozważane jest opóźnienie premiery w ramach planu awaryjnego, wszak twórcy GTA 6 dążą do perfekcji.

GTA 6 i PS5 Pro - wymarzony duet

Powyższe informacje nie mają oficjalnego charakteru, jednak branża gier przeciekami stoi, co wiemy od dawna. Pozostaje więc cierpliwie wypatrywać komunikatów Rockstar Games, być może wkrótce otrzymamy kolejny zwiastun GTA 6.

Z kolei inną ciekawą poszlaką na temat potencjalnej premiery GTA 6 jest... potencjalna data premiery PS5 Pro. Branża wydaje się zgodna co do tego, że nowa konsola Sony wraz z nowym GTA stworzą wspaniały duet.

Źródło: Kotaku, zdjęcie otwarcia: YouTube, Rockstar Games