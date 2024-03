PlayStation 5 Pro, czyli lepsza wersja PS5, to nadchodząca konsola Sony, a jej specyfikacja ma sprostać takim grom jak GTA 6. A więc kiedy PS5 Pro trafi na rynek i ile zapłacimy za nową konsolę? Szukamy odpowiedzi na postawione pytania.

Premiera PS5 Pro to dla wielu graczy najbardziej wyczekiwany moment, zapewne obok premiery GTA 6. Nie samym PS5 Slim gracze żyją. Sony milczy na temat nowej konsoli, ale mnogość branżowych doniesień przyprawia o zawrót głowy. Praktycznie nie ma tygodnia, by nie przebijały się informacje o tym, jaka jest specyfikacja PS5 Pro oraz potencjalna data premiery, a w gąszczu doniesień przewijają się nawet spekulacje o tym, jaka będzie cena PS5 Pro.

W tym miejscu chcemy podkreślić, że prezentowane w tym artykule informacje o PS5 Pro nie mają oficjalnego charakteru, gdyż Sony wymownie milczy. Niemniej są to cenne doniesienia, gdyż pochodzą od branżowych specjalistów, a ci jak wiemy, mają swoje kontakty i “dojścia”, co w przeszłości potwierdzali nie raz, dzieląc się z wyprzedzeniem informacjami, które później stawały się faktem. Zatem zapraszamy do lektury w asyście zdrowej dawki sceptycyzmu. Co wiemy o PS5 Pro?

Czy PS5 Pro w ogóle istnieje?

Pytanie może być zabawne, a nawet głupie, ale z takich pytań wynikają ciekawe odpowiedzi. Oficjalnie nie ma czegoś takiego jak PS5 Pro, bo Sony jeszcze nie pokusiło się o huczną prezentację konsoli. Jednakże gracze doskonale widzą, ile informacji na temat PS5 Pro spływa każdego miesiąca. Mnogość zakulisowych doniesień przemawia więc za tym, że tak, PS5 Pro to “pewniak”, konsola istnieje, a kwestią czasu będzie oficjalna prezentacja PS5 Pro. To samo można napisać o Nintendo Switch 2 lub nowej konsoli Xbox - jest sporo przecieków, a oficjalnej prezentacji nadal brakuje.

Swoją drogą Sony niejako potwierdziło istnienie PS5 Pro, wszczynając śledztwo po wycieku specyfikacji - informuje o tym Tom Henderson (Insider Gaming), znany w branży jako wiarygodne źródło zakulisowych informacji.

Data premiery PS5 Pro

Premiera PS5 Pro planowana jest w okresie świątecznym pod koniec 2024 r. Ponownie należy powołać się na informacje, do których dotarł Tom Henderson. Niemniej “ta data może ulec zmianie, ze względu na brak własnych gier wydanych na PlayStation 5 w tym roku”.

I tu pojawia się GTA 6. Zakładamy oczywiście, że japońskiej korporacji zależy na jak najlepszej premierze PS5 Pro, a zgodzimy się, że idealną zachętą do kupna nowej konsoli są dostępne gry. Najlepiej takie, które wycisną ostatnie soki z możliwości nowego sprzętu, wszak wersja Pro ma być jeszcze lepsza od zwykłego PS5.

Spójrzmy na najlepsze gry 2024 i odpowiedzmy sobie na pytanie: czy widzimy tam jakiś potężny hit, którym Sony mogłoby reklamować PS5 Pro? W mojej ocenie nie, ale jestem otwarty na dyskusję w sekcji komentarzy. Nie widzę niczego na wzór Horizon 3. Grą, która mogłaby sprawdzić się w tej roli jest GTA 6, co podkreślają analitycy. Słowem: najpierw PS5 Pro, potem GTA 6.

“Wydaje się, że w branży gier panuje powszechna zgoda co do tego, że Sony rzeczywiście przygotowuje premierę PS5 Pro w drugiej połowie 2024 roku. Sony będzie chciało mieć pewność, że ma świetny sprzęt, gdy GTA 6 zadebiutuje w 2025 roku. Premiera gry będzie strzałem w dziesiątkę dla całej branży gier” - zauważa Serkan Toto, dyrektor generalny Kantan Games.

A więc jedno zdanie na temat premiery długo oczekiwanego hitu od Rockstar Games. Take-Two (właściciel Rockstar Games) rewiduje prognozy na nadchodzący rok fiskalny. Analitycy Wedbush Securities komentują ten ruch i sugerują, że GTA 6 należy wypatrywać po 31 marca 2025 r. Dodajmy do tego fakt, że pracownicy Rockstar Games wracają do biur, co oznacza, że GTA 6 jest na ostatniej prostej.

Specyfikacja PS5 Pro

Temat specyfikacji PS5 Pro i najogólniej mówiąc tego, jaka będzie nowa konsola Sony, powraca jak bumerang. Pierwsze istotne doniesienia pojawiły się na łamach naszej strony już w październiku 2023 r. Od tamtego momentu kolejny insiderzy upubliczniali nowe szczegóły.

Prawdziwą kopalnią wiedzy pod tym względem jest materiał udostępniony przez Moore’s Law is Dead pod tytułem “PS5 Pro Full Leak: 67 TFLOPs, Insane Ray Tracing, PSSR beats FSR 2”. Chyba nie trzeba wyjaśniać rangi słów “full leak”. Specyfikację potwierdził również Insider Gaming. Jaka wobec tego będzie moc PS5 Pro?

Procesor w PS5 Pro identyczny co w PS5 (8 rdzeni i 16 wątków w AMD Zen 2), ale w ulepszonej wersji konsoli ma pojawić się “tryb wysokiej częstotliwości”, który pozwoli osiągnąć przepustowość dochodzącą do 3,85 GHz (wzrost o 10 proc. względem PS5).

Pamięć systemowa PS5 Pro to z kolei 576 GB/s (18 GT/s). W PS5 ta wartość wynosi 448GB/s (14 GT/s), czyli mniej o 28 proc.

GPU z 60 jednostkami CU. W poprzednich przeciekach utrzymuje się, że chodzi o architekturę RDNA 3 lub coś, co czerpie w pewnym stopniu z RDNA 4 (np. na potrzeby RT).

GPU w PS5 Pro zapewni około 45 proc. lepszą wydajność renderowania względem PS5 .

. Ray tracing w PS5 Pro - wydajność dwukrotnie, trzykrotnie lepsza niż w PS5 (w niektórych przypadkach nawet czterokrotnie).

PS5 Pro to 33,5 teraflopów mocy układu obliczeniowego (zwykłe PS5 ma 10,28).

16 GB pamięci GDDR6 o taktowaniu 18000 MHz w PS5 Pro. W standardowej wersji mamy do czynienia z taktowaniem w 14000 MHz.

I wreszcie PlayStation Spectral Resolution (PSSR) czyli rozwiązanie, które można porównać do Nvidia DLSS. Tu do akcji wkracza sztuczna inteligencja, która zajmie się skalowaniem rozdzielności obrazu. Zadba o to niestandardowy układ AI o mocy 300 TOPS 8-bitowych obliczeń oraz 67 TFLOPS dla 16-bitowych obliczeń.

Xbox Series S Playstation 5 Xbox Series X Playstation 5 Pro GPU Core Count 20CU/2560 Core 36CU/4608 Core 52CU/6656 Core 60CU/7680 Core GPU Boost Clock 1.55GHz 2.233GHz 1.825GHz 2.23-2.5GHz? CPU Core Count 8C 16T Zen 2 8C 16T Zen 2 8C 16T Zen 2 8C 16T Zen 2 CPU Boost Clock 3.6GHz Max 3.5GHZ Max 3.8GHz Max 3.85GHz Max Memory Capacity 8GB+2GB GDDR6 16GB GDDR6 10GB+6GB GDDR6 16GB? GDDR6 Memory Speed 14GT/s 14GT/s 14GT/s 18GT/s Memory Bus 128bit+32bit 256bit 320bit+192bit 256bit Total Bandwidth 224GB/s+56GB/s 448GB/s 560GB/s+336GB/s 576GB/s

Insider Gaming podkreśla, że Sony dąży do uzyskania 4K przy 120 kl./s i 8K przy 60 kl./s przy użyciu PSSR, jednakże nie jest jasne, czy PS5 Pro podoła temu wyzwaniu, czy "zajmie się" tym dopiero PS6 wyposażone z PSSR.

Cena PlayStation 5 Pro

Digital Foundry w swojej analizie PS5 Pro mówi, że jego zdaniem "powinniśmy spodziewać się ceny minimalnej na poziomie 599 dolarów - być może bez opcjonalnego napędu." Skoro już o tym mowa, to najwyraźniej PS5 Pro zaoferuje odłączany napęd oraz dysk SSD o pojemności 1TB.

Źródło: Insider Gaming, Moore's Law is Dead, Digital Foundry