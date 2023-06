To, kiedy GTA 6 ujrzy światło dzienne, wciąż jest jedną wielką niewiadomą. Jesteśmy jednak pewni, że w końcu to nastąpi. Być może stanie się to już niebawem – ostatnio znów zrobiło się na ten temat głośno.

Zapowiedź, a następnie premiera GTA 6 to bez wątpienia jedne z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w branży elektronicznej rozrywki. Tego pierwszego możemy doczekać się już niebawem.

GTA 6 powstaje jako „Fireball”. Nazwa pojawia się tu i tam

Kilka dni temu w sieci pojawiła się informacja, że aktor Reggie Talley bierze udział w tajemniczym projekcie „Fireball” studia Rockstar Games. Informacje te szybko zostały usunięte, co tylko zwiększyło zainteresowanie graczy.

Warto tutaj przypomnieć, że nieco wcześniej o tym samym projekcie wspominała Natonia Monet – aktorka ma się w nim wcielić w niejaką Tamarę, a imię to możemy kojarzyć z przecieków dotyczących gry GTA 6. Nazwa pojawiła się też w kilku innych miejscach.

Kolejne nazwiska wymieniane przy okazji projektu „Fireball” pozwalają wierzyć w to, że rozwój gry osiągnął już dość zaawansowany etap. Z drugiej strony potwierdzanie się strzępków informacji każe sądzić, że inne szczegóły podawane w wyciekach również mogą zostać uznane za wiarygodne.

Jeśli tak, to w GTA 6 najpewniej doczekamy się więcej niż jednego protagonisty i co najmniej jednym z nich będzie kobieta. Akcja toczyć ma się natomiast w dobrze znanym fanom serii Vice City (zresztą miasto to jest wzorowane na Miami, a logo koszykarskiego klubu Miami Heat to… „fireball”). Mapa prawdopodobnie będzie ogromna, a możliwości rozgrywki – niemal nieograniczone.

Premiera, a przynajmniej zapowiedź GTA 6 musi być blisko

Wiarę w to, że zapowiedź GTA 6 jest już blisko, podtrzymuje także niedawna aktualizacja GTA Online. W jej ramach do świata gry trafiła koszulka, której nadruk zawiera zaszyfrowaną wiadomość, że „pewnego dnia zobaczymy wszystko”, o czym informował serwis Polygamia.

Źródło: Eurogamer, GTAnews