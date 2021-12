GTA: The Trilogy - The Definitive Edition okazało się tak „udane”, że Rockstar zachęca do zakupów przy pomocy... innych swoich gier.

Kupisz GTA: The Trilogy - The Definitive Edition dostaniesz coś jeszcze

Rozpisywaliśmy się już na na temat problemów GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, wspominaliśmy również o przeprosinach ze strony producenta. To właśnie przy ich okazji ogłoszono, że kupujący wersję PC będą mogli odebrać oryginalne wydania Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City oraz Grand Theft Auto: San Andreas. To jednak nie koniec prezentów.

W oficjalnym sklepie Rockstar pojawiła się nowa oferta. Jeszcze ciekawsza. Okazuje się, że wszyscy decydujący się na zakup nieszczęsnej trylogii (na szczęście poprawianej aktualizacjami) w tym miejscu mogą odebrać jeszcze jeden prezent. Do wyboru jest kilka propozycji:

Grand Theft Auto V: Premium Edition

L.A. Noire

Grand Theft Auto IV: Complete Edition

Bully: Scholarship Edition

Max Payne 3

Great White Shark Cash Card do wykorzystania w GTA V (1 250 000 dolarów)

55 Gold Bars do wykorzystania w Red Dead Redemption 2

Bonus tylko dla posiadaczy PC

Oferta obowiązuje do 5 stycznia 2022 roku do godziny 23:59. Jednocześnie w ramach trwającej wyprzedaży obniżono cenę GTA: The Trilogy - The Definitive Edition o 20%, do poziomu 214,99 złotych.

Trudno powiedzieć, ilu graczy Rockstar w ten sposób przekona. Z pewnością znów może nieco zirytować posiadaczy konsol, bo również tym razem pominięto ich z prezentem. Na pocieszenie i wersje na konsole są aktualnie nieco przecenione.

