To nie jest GTA 6, ale wygląda imponująco. Fan pokazał własną wersję gry

Premiera GTA 6 wciąż się oddala, ale fani nie próżnują. Dzięki narzędziom opartym na sztucznej inteligencji powstają alternatywne wersje GTA 5 osadzone w Korei Północnej, Wenezueli, a nawet na Grenlandii.

Oddalająca się premiera GTA 6 sprawia, że społeczność fanów serii Grand Theft Auto coraz częściej bierze sprawy w swoje ręce. Wraz z dynamicznym rozwojem narzędzi do tworzenia wideo z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, powstają projekty, które jeszcze kilka lat temu byłyby nieosiągalne dla pojedynczych twórców. Jednym z takich przykładów są alternatywne wizje świata GTA 5, przygotowane przez twórcę znanego jako Aillusory (wykorzystał tutaj narzędzie Mago Studio).

Zamiast klasycznych realiów Stanów Zjednoczonych, artysta przenosi akcję gry w zupełnie inne zakątki globu, zachowując jednocześnie charakterystyczny klimat serii Rockstar Games. Efektem są widowiskowe trailery, które wyglądają jak zapowiedzi pełnoprawnych, oficjalnych odsłon gry.

GTA V w Korei Północnej – mroczna wizja reżimu

Pierwszy z trailerów przenosi widzów do Korei Północnej. Dominuje tu smutna, szara kolorystyka i ciężka atmosfera państwa rządzonego przez totalitarny reżim. Ulice Pjongjangu wypełniają monumentalne budynki, propagandowe hasła oraz wszechobecne portrety dyktatorów, patrzące na mieszkańców z każdej strony.

Twórca nie unika również tematu biedy i surowych warunków życia, kontrastując ją z charakterystycznymi, rozpoznawalnymi obiektami, takimi jak futurystyczny i niesławny Hotel Ryugyong. To wizja GTA pozbawiona blichtru – chłodna, przytłaczająca i wyraźnie krytyczna wobec przedstawianego systemu.

GTA V w Wenezueli – słońce, chaos i klimat Ameryki Południowej

Zupełnie inny ton ma trailer osadzony w Wenezueli. Akcja rozgrywa się nie tylko w Caracas, ale także na jego przedmieściach. Sceneria wypełniona jest intensywnym słońcem, palmami, plażami i charakterystyczną architekturą Ameryki Południowej. Na ulicach nie brakuje starych, wysłużonych samochodów, które doskonale oddają lokalny klimat.

Co szczególnie ucieszy fanów oryginalnego GTA 5, w trailerze pojawia się Trevor Phillips – jedna z najbardziej ikonicznych postaci serii. Jego obecność sprawia, że całość jeszcze mocniej przypomina alternatywną, ale bardzo wiarygodną wersję znanego uniwersum.

GTA V na Grenlandii – lód, pustka i zorza polarna

Trzecia wizja zabiera nas na Grenlandię, gdzie GTA 5 zyskuje zupełnie nowe oblicze. Ośnieżona wyspa, bezkresne, mroźne przestrzenie oraz surowe osady tworzą klimat niemal survivalowej przygody. Nad całością góruje widowiskowa zorza polarna, dodająca trailerowi wyjątkowej, niemal filmowej atmosfery.

Również tutaj pojawia się Trevor Phillips, który na tle lodowych pustkowi prezentuje się jeszcze bardziej nieprzewidywalnie i dziko niż w oryginale. To ciekawy przykład, jak znane postacie mogą funkcjonować w zupełnie odmiennych realiach.

Kreatywność, która inspiruje

Projekty Aillusory robią ogromne wrażenie zarówno pod względem pomysłowości, jak i oddania klimatu poszczególnych miejsc. Pokazują one nie tylko aktualne możliwości sztucznej inteligencji w tworzeniu realistycznych materiałów wideo, ale także potencjał inspiracyjny dla przyszłych twórców gier.

Choć są to jedynie nieoficjalne wizje fanowskie, trudno nie odnieść wrażenia, że takie eksperymenty mogłyby stać się punktem wyjścia dla zupełnie nowych kierunków rozwoju serii GTA – lub przynajmniej rozbudzić wyobraźnię graczy, którzy na premierę GTA 6 wciąż muszą jeszcze poczekać.