Hakerzy nie ustępują w działaniach przeciwko Rosji. Tym razem ich celem padł tajny rosyjski sklep handlujący narkotykami.

Hakerzy wypowiedzieli wojnę rosyjskiemu reżimowi zaraz po inwazji na Ukrainę - haktywiści początkowo wzięli na cel strony internetowe instytucji państwowych oraz usługodawców sieciowych.

Okazuje się, że hakerzy nie zamierzają na tym poprzestawać. Ostatnio udało im się zlikwidować rosyjski sklep handlujący narkotykami.

Hakerzy z grupy v0g3lSec pochwalili się w mediach społecznościowych przejęciem tajnej rosyjskiej strony w darknecie (to "ukryta" część internetu), która miała zajmować się handlem narkotykami.

Na stronie pojawił się komunikat "Ta usługa zostałą przejęta przez vog3|Sec", a także komunikat informujący o celu ataku:

Ponieważ w Rosji nie ma wolnych mediów, a internet jest cenzurowany. Squad303 daje ci narzędzie, które pozwala na wysyłanie wiadomości tekstowych. Z twoich telefonów bezpośrednio do losowo wybranych Rosjan. Niech poznają prawdę. Niech poznają potęgę wolnego świata.

Poniżej znalazł się odnośnik do strony internetowej grupy hakerów Squad303, która udostępnia wspomniane narzędzie do wysyłania SMS-ów do losowo wybranych mieszkańców Rosji. Eksperci nie polecają jednak korzystać z usługi (chociażby z tego powodu, że narażamy się w ten sposób na opłaty, a do tego wysyłając taki SMS zostawiamy ślad w rejestrach rosyjskich operatorów).

Źródło: Twitter @ v0g3lSec, Niebezpiecznik