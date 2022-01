Już tylko niecały miesiąc dzieli nas od premiery Uncharted. Kinomaniacy nie tylko zobaczą w Nathanie Drake’u Spider-Mana, ale i go usłyszą – także wtedy, gdy zdecydują się na wersję z dubbingiem.

W Polsce Nathan Drake też przemówi głosem Spider-Mana

Jak pewnie doskonale wiesz, w rolę Nathana Drake’a w aktorskim filmie Uncharted wcieli się Tom Holland, który od 2016 roku regularnie przypomina o sobie jako Spider-Man. Od tych sześciu lat też jego polskim głosem jest Jakub Gawlik i – jak się okazuje – tego samego aktora usłyszymy w polskiej wersji adaptacji wyśmienitej serii gier studia Naughty Dog.

To dobra wiadomość dla tych, którzy zdążyli się przyzwyczaić do jego głosu. Równocześnie może być lekkim zawodem dla graczy, dla których Nathan Drake przemawia głosem legendy polskiego dubbingu, Jarosława Boberka. Zdecydowanie jednak nie oceniamy tej zmiany negatywnie i jesteśmy pełni optymizmu przed nadchodzącą premierą.

Premiera filmu Uncharted już w przyszłym miesiącu

No właśnie – kiedy film Uncharted zadebiutuje w polskich kinach? Oficjalna data to 11 lutego 2022 roku, a więc tego czekania został nam już tylko miesiąc. „Nareszcie!” – można by krzyknąć, szczególnie że pierwsze zapowiedzi tej produkcji sięgają 2008 roku (taka ciekawostka: ostateczny odtwórca głównej roli – Tom Holland – miał wtedy… 12 lat). W tak zwanym międzyczasie kilka razy zmieniał się reżyser, ale wreszcie udało się stworzyć film. Dobry film, mamy nadzieję.

Wracając jednak do głównego tematu, tak przedstawia się pełna lista ujawnionych nazwisk…

Obsada polskiej wersji filmu Uncharted (dubbing):

Jakub Gawlik – rola: Nathan Drake (obecnie)

Paweł Szymański – rola: Nathan Drake (jako dziecko)

Jacek Kopczyński – rola: „Sully” Sullivan

Bartosz Bednarski – rola: Sam Drake

Martyna Szymańska – rola: Chloe Frazer

Ewa Prus – rola: Braddock

Robert Jarociński – rola: Santiago Moncada

Kamil Pruban – rola: Aukcjoner

Zbigniew Konopka – rola: Szkot



Alicja Roethel – autorka tekstu do polskiej wersji językowej

Marek Robaczewski – reżyser polskiej wersji językowej

Łukasz Fober – dźwiękowiec i montażysta polskiej wersji językowej

Dorota Nyczek – kierowniczka produkcji polskiej wersji językowej

Bilet do kina możesz dostać gratis

Przypomnijmy na koniec o akcji promocyjnej. Wszyscy, którzy zdecydują się na przedpremierowy zakup Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei na PlayStation 5 w sklepach Media Expert, Neonet, RTV Euro AGD lub MediaMarkt, a następnie wypełnią formularze zgłoszeniowe na stronach tychże sklepów, otrzymają bilet na seans Uncharted do zrealizowania w kinach na ternie całego kraju.

Dla zainteresowanych zostawiamy linki:

Źródło: PlayStation Polska, Sony, informacja własna