Przedstawiciele Ice Code Games chwalą się bardzo ciepłym przyjęciem gry Hard West 2. To jedna z tych produkcji, które zgarniają wysokie noty zarówno wśród recenzentów, jak i graczy.

Udana premiera Hard West 2

Okres wakacyjny z reguły nie obfituje w wiele głośnych premier i w tym roku również mamy do czynienia z takim scenariuszem. Przygotowując zestawienie sierpniowych premier dość mocno akcentowaliśmy Hard West 2 i wszystko wskazuje na to, że był to celny strzał. Twórcy w krótkim komunikacie już teraz świętują pierwsze sukcesy.

Już, ponieważ Hard West 2 zadebiutował 4 sierpnia. W kilka godzin po premierze znalazł się na pierwszym miejscu listy Current Bestsellers na platformie GOG, podczas weekendu był również liderem sprzedaży w sklepie Steam. Jeśli chodzi o oceny, średnia z recenzji (według metacritic) sięgnęła 77%, ale w przypadku graczy to już 84%.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z premiery Hard West 2, odbiór graczy i recenzentów jest bardzo pozytywny. W trakcie weekendu na Steam jednocześnie bawiło się ponad 3 tysiące osób, a wielu streamerów i influencerów zostało namówionych przez swoich fanów, aby zaprezentowali im naszą grę. Ciągły napływ nowych recenzji w sklepach wskazuje na to, że ta pozytywna tendencja utrzyma się na dłużej, a sprzedaż gry w długiej perspektywie będzie wysoka.” - Paweł Wilk, prezes zarządu Ice Code Games

W Hard West 2 można spodziewać się nowości

Niewtajemniczonym przypomnijmy, iż mówimy tu o kontynuacji Hard West z 2015 roku. Również w tym przypadku twórcy zaserwowali strategię z turowymi walkami, a akcję osadzili na Dzikim Zachodzie, ale dość nietypowo ukazanym, bo zawierającym elementy okultyzmu, demony i nadprzyrodzone moce bohaterów. Ukończenie kampanii zajmuje tu około 25-30 godzin.

Udana premiera sprawia, że Ice Code Games powinno z większym zapałem dbać o swój tytuł. Już zapowiedziano wprowadzenie dodatkowych usprawnień, które mają przełożyć się na jeszcze większą satysfakcję z rozgrywki.

Jesteście w gronie tych, którzy zdecydowali się sięgnąć po Hard West 2? Jak wrażenia?

Źródło: Ice Code Games