Walentynki to idealna okazja do dania prezentu swoim najbliższym. Jeśli ktoś zastanawia się, co można kupić swojej żonie, partnerce, dziewczynie, a może przyjaciółce - śpieszymy z pomocą.

Kupowanie prezentu może być stresujące. A jeszcze bardziej stresujące jest kupowanie prezentów pod presją czasu i okazji. Chociaż wiele osób uważa, że najważniejszy jest gest - nikt nie chce kupić podarunku, który wyląduje po jednym dniu w koszu na śmieci. Z tego powodu niektórzy na pewno docenią prezenty praktyczne dopasowane do ich potrzeb.

Prezenty nie muszą być drogie. Niektóre panie bardziej ucieszą się z prezentu, który pozwoli im zadbać o siebie. Inne zaś mogą docenić praktyczny prezent, który będzie towarzyszył im każdego dnia. Inne z kolei mogą stawiać na prezent, który jednocześnie pozwoli im spędzić czas z najbliższymi. Prezenty, które przygotowaliśmy, będą "strzałem w dziesiątkę" dla każdej pani. A jednocześnie nie kosztują fortuny!

Włos z głowy nie spadnie

Włosomaniaczki (i nie tylko) docenią tę propozycję. Suszarka Babyliss AS6550E oferuje 3 produkty w 1 za naprawdę przystępną cenę. Suszarka o mocy 1600 jednocześnie suszy i prostuje mokre włosy, pozwala wyczarować efektowne stylizacje, a przy tym zapewnia ochronę włosów.

Suszarka pozwala na pełną personalizację trybów suszenia - trzy ustawienia prędkości i cztery ustawienia temperatury oraz opcja chłodnego nawiewu pozwalają dostosować ustawienia pod siebie, pozwalając nie tylko na szybkie suszenie, ale i na takie, które będzie bezpieczne dla włosów. Tryb Ultra Care zapewnia ochronę włosów poprzez regulację temperatury, a system podwójnych jonów skutecznie przeciwdziała puszeniu się włosów.

Prostująca końcówka suszarki z kolei jest wyposażona w ceramiczne płytki, dzięki czemu osoby, które korzystają z urządzenia, mogą prostować włosy już od nasady podczas suszenia.

Jeśli jednak ktoś szuka odrobinę tańszej opcji - z pomocą przychodzi Suszarka PHILIPS Seria 5000 Thermoshield. Suszarka ta sprawdzi się przy wszystkich rodzajach włosów, a dołączony dyfuzor pozwoli na wysuszenie najbardziej wymagających loków.

Suszarka o mocy 2300 W ma dwa tryby prędkości nadmuchu oraz trzy tryby regulacji temperatury. Technologia Thermoshield monitoruje temperaturę powietrza i zapobiega przegrzaniu włosów oraz ich uszkodzeniu. Funkcja zimnego nawiewu z kolei pozwala na sprawne wykończenie i utrwalenie stylizacji.

Suszarka ta, tak samo jak suszarka Babyliss wyposażona jest w system jonizacji, dzięki czemu włosy nie elektryzują się. Jony mineralne z kolei minimalizują uszkodzenia wytworzone przez suszarkę.

Technologia w służbie urody

Ciekawą i jednocześnie budżetową propozycją może być soniczna szczoteczka do twarzy Beautifly B-Fresh Slim. Ta wykonana z medycznego silikonu szczoteczka oczyszcza skórę z codziennych zanieczyszczeń, usuwa sebum i martwy naskórek, a ponadto domywa resztki makijażu.

Szczoteczka wykonuje 8 tys. sonicznych pulsacji na minutę. Dostępne są dwa tryby pulsacji i 9 intensywności, dzięki czemu można wybrać najlepszą metodę oczyszczania swojej skóry. Szczoteczka wyposażona jest również w wypustki o działaniu przeciwstarzeniowym, dzięki czemu szczoteczka bardzo dokładnie wmasowuje produkty takie jak kremy czy żele w skórę.

Powrót do przeszłości

Robienie zdjęć polaroidem przeżywa swój renesans. Zdjęcia zrobione tym sprzętem, chociaż mają inną jakość niż zdjęcia wykonane smartfonem, mają również charakterystyczny klimat. Wykonywanie ich sprawia niezwykłą przyjemność. Ponadto zdjęcia te stanowić mogą świetną i unikatową pamiątkę. Zdjęcia wspólnych chwil wykonane takim aparatem będą również bardzo personalne. Jako prezent doskonale sprawdzi się aparat Fujifilm Instax Mini 12.

Aparat ten wydrukuje zdjęcia już w pięć sekund. Obiektyw aparatu o ogniskowej 60 milimetrów pozwala na zrobienie estetycznych zdjęć. Czas otwarcia migawki elektronicznej wynosi od 1/2 do 1/250 sekundy. Dzięki temu można dowolnie dobrać czas naświetlenia do warunków oświetleniowych lub zaplanowanego efektu. Funkcja automatycznej kontroli błysku sprawia z kolei, że urządzenie automatycznie ustawia ekspozycję i każdorazowo steruje lampą zapobiegając prześwietleniom. Aparat obsługuje również tryb zbliżeniowy z zakresem ostrości od 0,3 do 0,5 m.

Instax cechuje jeszcze jedna cecha - wyjątkowy design w stylu retro. Aparat dostępny jest w pięciu pastelowych kolorach: różowym, niebieskim, fioletowym, zielonym i białym. Dzięki temu można mieć pewność, że każdy znajdzie coś, co na pewno spodoba się obdarowanej osobie.

Kwiaty, które nie zwiędną

Każda kobieta lubi kwiaty. Warto jednak urozmaicić bukiet klasycznych kwiatów. Nasza propozycja: bukiet kwiatów LEGO. Zbudowanie własnego bukietu z klocków to idealna propozycja na wspólne spędzenie wieczoru walentynkowego. No i jest jeszcze jedna zaleta: kwiaty te zostaną z obdarowaną osobą już na zawsze.

W ramach serii LEGO Icons duńska firma oferuje wiele różnych propozycji - od romantycznego bukietu różowych róż, przez ozdobny bukiet z polnych kwiatów po klasyczny i elegancki bukiet czerwonych róż. Zestawy różnią się ceną i wielkością.