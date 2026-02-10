Siły Powietrzne USA zakazują inteligentnych okularów. Pojawiły się wytyczne

Siły Powietrzne USA wprowadzają nowe przepisy dotyczące ubioru i wyglądu lotników. Zakaz noszenia inteligentnych okularów z funkcjami nagrywania i ograniczenia w używaniu technologii Bluetooth mają swoje uzasadnienie związane z bezpieczeństwem obiektów wojskowych.

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych ogłosiły zaktualizowane wytyczne dotyczące ubioru i wyglądu osobistego personelu, wprowadzając zmiany w instrukcji DAF 36-2903 "Ubiór i wygląd osobisty personelu Departamentu Sił Powietrznych”. Nowe przepisy mają na celu nie tylko ujednolicenie wyglądu lotników, ale także ochronę bezpieczeństwa operacyjnego w dobie rosnącej popularności technologii noszonych.

Siły Powietrzne USA zakazują inteligentnych okularów

W komunikacie Sił Powietrznych wyraźnie zaznaczono zasady dotyczące obowiązkowych elementów munduru, takich jak naszywki identyfikacyjne, mundury służbowe oraz czapki.

Dodatkowo pojawiły się szczegółowe wytyczne dotyczące okularów – zarówno korekcyjnych, jak i przeciwsłonecznych. Dozwolone są standardowe oprawki, jednak zabronione jest noszenie soczewek lustrzanych oraz inteligentnych okularów wyposażonych w funkcje fotograficzne, wideo lub oparte na sztucznej inteligencji.

Podobnie, noszenie i używanie słuchawek dousznych, słuchawek lub jakiejkolwiek technologii Bluetooth w mundurze, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, jest dozwolone wyłącznie w ramach obowiązków służbowych.

Uzasadnienie zmian

Wprowadzenie ograniczeń dotyczących inteligentnych okularów i urządzeń noszonych jest uzasadniane potrzebą utrzymania profesjonalizmu wojskowego oraz docenieniem specjalistycznego wkładu lotników, co przekłada się na efektywność i gotowość sił zbrojnych. Regulacje dotyczące inteligentnych okularów wydają się także odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z technologią śledzenia, nawet jeśli użytkownicy działają nieświadomie.

Przykładem jest sytuacja z 2018 r., kiedy aplikacje do monitorowania aktywności fizycznej, takie jak Strava czy Polar, ujawniły lokalizację i układ amerykańskich baz wojskowych. Chociaż użytkownicy pozostawali anonimowi, analiza ścieżek treningowych w połączeniu z innymi publicznymi źródłami informacji mogła ułatwić weryfikację danych wywiadowczych, zwiększając ryzyko operacyjne.

Inteligentne okulary, które coraz częściej posiadają funkcje nagrywania wideo, fotografowania czy rozpoznawania obrazu wspieranego przez sztuczną inteligencję, stanowią podobne zagrożenie. Mogą nieumyślnie ujawniać wrażliwe dane lub lokalizację personelu i infrastruktury wojskowej, co w połączeniu z dostępem do aplikacji mobilnych stwarza poważne ryzyko bezpieczeństwa.

Analogiczne obawy dotyczą również technologii cywilnych – np. Ministerstwo Obrony Narodowej w Polsce analizuje restrykcje dotyczące wjazdu chińskich samochodów na chronione obszary wojskowe. Zbierane przez pojazdy dane, takie jak pozycja GPS czy informacje o infrastrukturze, mogą potencjalnie zostać wykorzystane do gromadzenia informacji wrażliwych, co pokazuje, że problem wykracza poza granice USA i dotyczy całego sektora obronnego.

Inteligentne okulary są wykorzystywane przez wojsko

Warto dodać, że w przeszłości Siły Powietrzne USA prowadziły testy wykorzystania inteligentnych okularów w misjach bojowych i ratowniczych. Programy badawcze, realizowane m.in. przez 711th Human Performance Wing, obejmowały urządzenia typu Google Glass, które pozwalały operatorom na dostęp do danych w czasie rzeczywistym, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej mobilności i wolnych rąk.

Badania koncentrowały się na zastosowaniach takich jak monitorowanie parametrów życiowych rannych w terenie, koordynacja działań wielu jednostek czy wsparcie w podejmowaniu decyzji taktycznych. Choć testy miały charakter eksperymentalny, wykazały potencjał takich technologii do zwiększenia efektywności działań lotników i ułatwienia dostępu do krytycznych informacji bez odrywania wzroku od sytuacji na polu walki.

foto na wejście: Air Force News