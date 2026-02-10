Komputery

MSI rozdaje Resident Evil Requiem. Wystarczy kupić monitor lub komputer

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

MSI łączy sprzęt dla graczy z kultową serią horrorów. Kupując wybrane monitory lub komputery tej marki, można zdobyć kod do Resident Evil Requiem na PC. Sprawdzamy, na czym polega promocja i kto może z niej skorzystać.

MSI przygotowało promocję dla osób planujących zakup monitora lub komputera stacjonarnego tej marki. Przy zakupie wybranych modeli między 3 lutego a 31 marca 2026 roku można otrzymać darmowy kod do gry Resident Evil Requiem na PC (Standard Edition). Liczba kodów jest ograniczona, a promocja kończy się w momencie wyczerpania puli nagród.

Nowa odsłona Resident Evil 

Resident Evil Requiem to kolejna część znanej serii survival horrorów. Gra łączy elementy walki, eksploracji, rozwiązywania zagadek i zarządzania zasobami. Nowością jest możliwość płynnego przełączania się między widokiem pierwszo- i trzecioosobowym. Fabuła prowadzona jest z perspektywy dwóch bohaterów: analityczki FBI Grace Ashcroft oraz Leona S. Kennedy’ego. Ich historie różnią się tempem i nastrojem – jedna skupia się na budowaniu napięcia, druga na bardziej dynamicznej akcji. Akcja ponownie prowadzi graczy do zniszczonego Raccoon City.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Monitory i komputery w promocji MSI 

Promocja obejmuje szeroką listę monitorów QD-OLED, monitorów gamingowych oraz komputerów stacjonarnych MSI, w tym serie MAG, MPG i MEG. Przed zakupem warto sprawdzić, czy wybrany model znajduje się na liście produktów objętych akcją. 

Monitory QD-OLED biorące udział w promocji: 

  • MPG 491CQPX QD-OLED
  • MPG 491CQP QD-OLED
  • MPG 341CQR QD-OLED X36
  • MAG 341CQP QD-OLED X28
  • MPG 341CQPX QD-OLED
  • MAG 341CQP QD-OLED
  • MPG 322URX QD-OLED
  • MPG 322UR QD-OLED X24
  • MPG 321CURX QD-OLED
  • MPG 321URX QD-OLED
  • MPG 321URXW QD-OLED
  • MAG 321UPX QD-OLED
  • MAG 321UP QD-OLED X24
  • MAG 321CUP QD-OLED
  • MAG 321UP QD-OLED
  • MAG 322UP QD-OLED E16
  • MPG 272URX QD-OLED
  • MAG 272UP QD-OLED X24
  • MAG 272UP QD-OLED E16
  • MPG 271QR QD-OLED X50
  • MAG 272QP QD-OLED X50
  • MPG 271QRX QD-OLED
  • MAG 272QPW QD-OLED X28
  • MAG 271QP QD-OLED X28
  • MAG 271QPX QD-OLED E2
  • MAG 272QP QD-OLED X24
  • MAG 271QP QD-OLED X24
  • MAG 273QP QD-OLED X24
  • MAG 274QP QD-OLED X24

Monitory gamingowe:

  • MAG401QR
  • MPG 346CQRF X24
  • MAG 345CQR
  • MAG 345CQRF E20
  • MAG 342CQR E2
  • MAG 342CQRF E20
  • MAG 346CQDF E20
  • MAG 346CQ
  • MAG 321CUPDF
  • MAG 322URDF E16
  • MAG 321UPD E14
  • MAG 274UPDF E16M
  • MPG 274URDFW E16M
  • MAG 272URDF E16
  • MAG 275UPD E14

Komputery:

  • MAG Infinite S3
  • MPG Infinite X3
  • MPG Infinite Z3
  • MPG Trident AS AI
  • MAG Infinite E1
  • MEG Vision X AI
  • MPG Infinite Z3 X3D

Jak skorzystać z promocji

Aby otrzymać kod do gry, należy kupić kwalifikujący się monitor gamingowy lub komputer stacjonarny MSI w czasie trwania promocji, a następnie zarejestrować zakup na stronie promocyjnej zgodnie z instrukcją i wystawić opinię o produkcie. Po pozytywnej weryfikacji odebrać kod do gry Resident Evil Requiem na PC. Promocja obowiązuje w oficjalnym sklepie MSI, ale też w MediaExpert, x-kom, Komputronik, morele.net, Apollo i Alsen.

 
 
 

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login