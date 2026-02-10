MSI rozdaje Resident Evil Requiem. Wystarczy kupić monitor lub komputer

MSI łączy sprzęt dla graczy z kultową serią horrorów. Kupując wybrane monitory lub komputery tej marki, można zdobyć kod do Resident Evil Requiem na PC. Sprawdzamy, na czym polega promocja i kto może z niej skorzystać.

MSI przygotowało promocję dla osób planujących zakup monitora lub komputera stacjonarnego tej marki. Przy zakupie wybranych modeli między 3 lutego a 31 marca 2026 roku można otrzymać darmowy kod do gry Resident Evil Requiem na PC (Standard Edition). Liczba kodów jest ograniczona, a promocja kończy się w momencie wyczerpania puli nagród.

Nowa odsłona Resident Evil

Resident Evil Requiem to kolejna część znanej serii survival horrorów. Gra łączy elementy walki, eksploracji, rozwiązywania zagadek i zarządzania zasobami. Nowością jest możliwość płynnego przełączania się między widokiem pierwszo- i trzecioosobowym. Fabuła prowadzona jest z perspektywy dwóch bohaterów: analityczki FBI Grace Ashcroft oraz Leona S. Kennedy’ego. Ich historie różnią się tempem i nastrojem – jedna skupia się na budowaniu napięcia, druga na bardziej dynamicznej akcji. Akcja ponownie prowadzi graczy do zniszczonego Raccoon City.

Monitory i komputery w promocji MSI

Promocja obejmuje szeroką listę monitorów QD-OLED, monitorów gamingowych oraz komputerów stacjonarnych MSI, w tym serie MAG, MPG i MEG. Przed zakupem warto sprawdzić, czy wybrany model znajduje się na liście produktów objętych akcją.

Monitory QD-OLED biorące udział w promocji:

MPG 491CQPX QD-OLED

MPG 491CQP QD-OLED

MPG 341CQR QD-OLED X36

MAG 341CQP QD-OLED X28

MPG 341CQPX QD-OLED

MAG 341CQP QD-OLED

MPG 322URX QD-OLED

MPG 322UR QD-OLED X24

MPG 321CURX QD-OLED

MPG 321URX QD-OLED

MPG 321URXW QD-OLED

MAG 321UPX QD-OLED

MAG 321UP QD-OLED X24

MAG 321CUP QD-OLED

MAG 321UP QD-OLED

MAG 322UP QD-OLED E16

MPG 272URX QD-OLED

MAG 272UP QD-OLED X24

MAG 272UP QD-OLED E16

MPG 271QR QD-OLED X50

MAG 272QP QD-OLED X50

MPG 271QRX QD-OLED

MAG 272QPW QD-OLED X28

MAG 271QP QD-OLED X28

MAG 271QPX QD-OLED E2

MAG 272QP QD-OLED X24

MAG 271QP QD-OLED X24

MAG 273QP QD-OLED X24

MAG 274QP QD-OLED X24

Monitory gamingowe:

MAG401QR

MPG 346CQRF X24

MAG 345CQR

MAG 345CQRF E20

MAG 342CQR E2

MAG 342CQRF E20

MAG 346CQDF E20

MAG 346CQ

MAG 321CUPDF

MAG 322URDF E16

MAG 321UPD E14

MAG 274UPDF E16M

MPG 274URDFW E16M

MAG 272URDF E16

MAG 275UPD E14

Komputery:

MAG Infinite S3

MPG Infinite X3

MPG Infinite Z3

MPG Trident AS AI

MAG Infinite E1

MEG Vision X AI

MPG Infinite Z3 X3D

Jak skorzystać z promocji

Aby otrzymać kod do gry, należy kupić kwalifikujący się monitor gamingowy lub komputer stacjonarny MSI w czasie trwania promocji, a następnie zarejestrować zakup na stronie promocyjnej zgodnie z instrukcją i wystawić opinię o produkcie. Po pozytywnej weryfikacji odebrać kod do gry Resident Evil Requiem na PC. Promocja obowiązuje w oficjalnym sklepie MSI, ale też w MediaExpert, x-kom, Komputronik, morele.net, Apollo i Alsen.