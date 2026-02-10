MSI rozdaje Resident Evil Requiem. Wystarczy kupić monitor lub komputer
MSI łączy sprzęt dla graczy z kultową serią horrorów. Kupując wybrane monitory lub komputery tej marki, można zdobyć kod do Resident Evil Requiem na PC. Sprawdzamy, na czym polega promocja i kto może z niej skorzystać.
MSI przygotowało promocję dla osób planujących zakup monitora lub komputera stacjonarnego tej marki. Przy zakupie wybranych modeli między 3 lutego a 31 marca 2026 roku można otrzymać darmowy kod do gry Resident Evil Requiem na PC (Standard Edition). Liczba kodów jest ograniczona, a promocja kończy się w momencie wyczerpania puli nagród.
Nowa odsłona Resident Evil
Resident Evil Requiem to kolejna część znanej serii survival horrorów. Gra łączy elementy walki, eksploracji, rozwiązywania zagadek i zarządzania zasobami. Nowością jest możliwość płynnego przełączania się między widokiem pierwszo- i trzecioosobowym. Fabuła prowadzona jest z perspektywy dwóch bohaterów: analityczki FBI Grace Ashcroft oraz Leona S. Kennedy’ego. Ich historie różnią się tempem i nastrojem – jedna skupia się na budowaniu napięcia, druga na bardziej dynamicznej akcji. Akcja ponownie prowadzi graczy do zniszczonego Raccoon City.
Monitory i komputery w promocji MSI
Promocja obejmuje szeroką listę monitorów QD-OLED, monitorów gamingowych oraz komputerów stacjonarnych MSI, w tym serie MAG, MPG i MEG. Przed zakupem warto sprawdzić, czy wybrany model znajduje się na liście produktów objętych akcją.
Monitory QD-OLED biorące udział w promocji:
- MPG 491CQPX QD-OLED
- MPG 491CQP QD-OLED
- MPG 341CQR QD-OLED X36
- MAG 341CQP QD-OLED X28
- MPG 341CQPX QD-OLED
- MAG 341CQP QD-OLED
- MPG 322URX QD-OLED
- MPG 322UR QD-OLED X24
- MPG 321CURX QD-OLED
- MPG 321URX QD-OLED
- MPG 321URXW QD-OLED
- MAG 321UPX QD-OLED
- MAG 321UP QD-OLED X24
- MAG 321CUP QD-OLED
- MAG 321UP QD-OLED
- MAG 322UP QD-OLED E16
- MPG 272URX QD-OLED
- MAG 272UP QD-OLED X24
- MAG 272UP QD-OLED E16
- MPG 271QR QD-OLED X50
- MAG 272QP QD-OLED X50
- MPG 271QRX QD-OLED
- MAG 272QPW QD-OLED X28
- MAG 271QP QD-OLED X28
- MAG 271QPX QD-OLED E2
- MAG 272QP QD-OLED X24
- MAG 271QP QD-OLED X24
- MAG 273QP QD-OLED X24
- MAG 274QP QD-OLED X24
Monitory gamingowe:
- MAG401QR
- MPG 346CQRF X24
- MAG 345CQR
- MAG 345CQRF E20
- MAG 342CQR E2
- MAG 342CQRF E20
- MAG 346CQDF E20
- MAG 346CQ
- MAG 321CUPDF
- MAG 322URDF E16
- MAG 321UPD E14
- MAG 274UPDF E16M
- MPG 274URDFW E16M
- MAG 272URDF E16
- MAG 275UPD E14
Komputery:
- MAG Infinite S3
- MPG Infinite X3
- MPG Infinite Z3
- MPG Trident AS AI
- MAG Infinite E1
- MEG Vision X AI
- MPG Infinite Z3 X3D
Jak skorzystać z promocji
Aby otrzymać kod do gry, należy kupić kwalifikujący się monitor gamingowy lub komputer stacjonarny MSI w czasie trwania promocji, a następnie zarejestrować zakup na stronie promocyjnej zgodnie z instrukcją i wystawić opinię o produkcie. Po pozytywnej weryfikacji odebrać kod do gry Resident Evil Requiem na PC. Promocja obowiązuje w oficjalnym sklepie MSI, ale też w MediaExpert, x-kom, Komputronik, morele.net, Apollo i Alsen.
