Ciekawostki

Planowali drobne przelewy. Mogli stracić miliardy

przeczytasz w 1 min.
Mateusz Tomczak | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Bithumb, południowokoreańska giełda kryptowalut, przeprosiła za omyłkowe przesłanie 620 tys. bitcoinów swoim użytkownikom. Błąd miał miejsce podczas ostatniej akcji promocyjnej i spowodował zamieszanie, które wciąż nie ustaje.

Podczas akcji promocyjnej na początku lutego, zamiast drobnych kwot w walucie lokalnej, Bithumb przypadkowo przesłał 620 tys. bitcoinów, których wartość szacuje się na ok. 42 mld dolarów. Firma wyjaśniła, że była to pomyłka wynikająca z wewnętrznych problemów organizacyjnych.

O włos straciliby fortunę

„Szczerze przepraszamy za niedogodności wyrządzone naszym klientom w wyniku zamieszania podczas procesu dystrybucji w ramach wydarzenia promocyjnego” - oświadczyli w komunikacie zarządzający platformą Bithumb.

Zamiast planowanych 2 tys. wonów (ok. 1,3 dolara), na konta 695 klientów trafiło średnio po 2 tys. bitcoinów. W odpowiedzi na błąd Bithumb zablokował możliwość operacji na tych kontach w 35 minut po jego stwierdzeniu. Nie rozwiązało to jednak sytuacji. Jak 10 lutego podał portal dziennika „Guardian”, ok. 9 mln dolarów nie udało się odzyskać, ponieważ część klientów sprzedała otrzymane bitcoiny.

Skutki finansowe i prośba o zwrot

Pomyłka doprowadziła do nagłego spadku wartości kryptowaluty na platformie o 17 proc. Jak ustalił portal dziennika „Guardian”, obecnie Bithumb "prowadzi indywidualne rozmowy z ok. 80 klientami, którzy zrealizowali otrzymaną wypłatę, prosząc ich o dobrowolny zwrot".

To samo źródło wskazuje, że eksperci od prawa są podzieleni co do tego, czy odbiorcy, którzy otrzymali bitcoiny i szybko je sprzedali mogą zostać postawieni przed sądem. Przypominają, że według południowokoreańskiego prawa karnego kryptowaluty nie stanowią "własności".

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login