Procesory Intel Nova Lake mają pobierać 700 W mocy. Warto spojrzeć na to głębiej

700 W poboru mocy w procesorze? Przecieki o Intel Nova Lake rozgrzały branżę do czerwoności. Zanim jednak ogłosimy energetyczny absurd, warto sprawdzić, czego naprawdę dotyczą te liczby i w jakich warunkach mogą się pojawić.

Przed nami premiera procesorów Intel Nova Lake, które mają przynieść nową architekturę oraz wyraźnie większą liczbę rdzeni. Wraz z nimi na rynek trafią także nowe płyty główne z gniazdem Intel LGA 1954 oraz chipsetami z serii 900.

W ostatnich dniach w sieci pojawiły się jednak doniesienia, według których nowe jednostki Intela mogą cechować się ekstremalnie wysokim poborem energii – nawet na poziomie 700 W. Choć informacja brzmi szokująco, warto przyjrzeć się jej bliżej i zrozumieć kontekst.

Procesory Intel Nova Lake mają pobierać 700 W mocy

Źródłem przecieków jest użytkownik kopite7kimi na platformie X, znany z trafnych informacji na temat nadchodzących procesorów i kart graficznych. Według niego topowe procesory Intel Nova Lake z odblokowanym mnożnikiem (modele z dopiskiem K) mogą pobierać ponad 700 W mocy.

W kolejnych odpowiedziach doprecyzował, że chodzi o konstrukcje wyposażone w dwa jądra krzemowe, a więc najwyższe modele z łączną liczbą 52 rdzeni. Tak wysoki pobór energii miałby występować po zniesieniu limitów mocy i przy maksymalnym obciążeniu. Niewykluczone, że chodzi o wartość PL4, czyli ekstremalnie krótki limit szczytowy. Jednocześnie nie należy spodziewać się niskiego krótkotrwałego limitu mocy PL2 – podobno mówimy tu o wartościach z pewnością przekraczających 350–400 W.

rozwiń

Doniesienia te wywołały spore poruszenie w branżowych mediach. I trudno się temu dziwić – nawet „sławne” procesory Core i9 13. i 14. generacji, znane z bardzo wysokiego apetytu na energię, osiągały zwykle poziom około 400–500 W.

Warto spojrzeć na kontekst

Sam kopite7kimi zaznacza jednak, że platforma Nova Lake powinna być postrzegana raczej jako konstrukcja z pogranicza segmentu HEDT – topowa konfiguracja dla komputerów stacjonarnych, która w praktyce zahacza już o klasę stacji roboczych. Pobór mocy na poziomie 700 W najpewniej będzie trudny do osiągnięcia podczas typowego użytkowania, ale mimo wszystko należy przygotować się na bardzo energochłonny procesor.

Oznacza to jedno: przyszli użytkownicy topowych modeli Intel Nova Lake będą musieli zainwestować nie tylko w mocny zasilacz, ale również w naprawdę solidne chłodzenie. Same płyty główne najpewniej otrzymają rozbudowaną sekcję zasilania oraz efektywne układy chłodzenia, co – patrząc też na ich funkcjonalność – raczej nie przełoży się na niską cenę.