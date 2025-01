Będzie więcej filmowych adaptacji gier z ramienia PlayStation. Podczas konferencji prasowej na targach CES 2025 szef PlayStation Productions potwierdził, że nadchodzi film Helldivers 2 oraz Horizon Zero Dawn.

Helldivers 2 to jedna z najlepszych gier 2024 r., co zostało potwierdzone licznymi nagrodami. Twórcy regularnie zaskakują graczy nową zawartością (spektakularna aktualizacja Omens of Tyranny), więc społeczność przyzwyczajona jest do rozmaitych niespodzianek (crossover z Killzone). Czy ktoś jednak spodziewał się, że na targach CES 2025 potwierdzona zostanie filmowa adaptacja Helldivers 2? Śmiem wątpić.

Filmowe adaptacje Helldivers 2 oraz Horizon Zero Dawn

Asad Qizilbash, szef PlayStation Productions, potwierdził, że nadchodzi film o Helldivers 2. Szczegóły pozostają niejasne, lecz nie jest tajemnicą, że w grze wyraźnie czuć klimat “Starship Troopers”. Czy w tym kierunku podążać będzie Sony? Czas pokaże.

Powstanie również filmowa adaptacja Horizon Zero Dawn. Uniwersum Horizon to już marka sama w sobie i jej konsekwentny rozwój nie powinien dziwić. W minionym roku na rynek trafił zarówno Horizon Zero Dawn Remastered, jak i LEGO Horizon Adventures.

Najbliższe premiery

Filmowe adaptacje Helldivers 2 oraz Horizon Zero Dawn to pieśń nieokreślonej przyszłości i nawet przybliżona data premiery pozostaje tajemnicą. Wiemy natomiast, że w kwietniu 2025 r. do kin trafi film Until Dawn.

Sony konsekwentnie rozszerza filmowe portfolio. W 2022 r. na wielkich ekranach zadebiutował film Uncharted, natomiast w 2023 r. - Gran Turismo.

Źródło: Sony