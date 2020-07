Hellish Quart to polska gra, w której weźmiemy udział w realistycznie odwzorowanych potyczkach z wykorzystaniem XVII-wiecznej broni białej. Zobaczcie pierwszy zwiastun z fragmentami rozgrywki!

Hellish Quart - realistyczne potyczki XVII-wieczne

Hellish Quart zabiera nas w podróż do XVII wieku, pełnego pojedynków na miecze, szable, rapiery i pałasze. Wierne odwzorowanie ówczesnych realiów ma być kluczową cechą tej produkcji, o której będziemy mogli powiedzieć „made in Poland”. A to dlatego, że…

Za Hellish Quart odpowiada Jakub Kisiel – specjalista od animacji, który w przeszłości pracował między innymi w studiach People Can Fly i CD Projekt RED. Pod skrzydłami tego drugiego czuwał nad ruchami Geralta w Wiedźminie 3. Aby zwiększyć realizm w swoim nowym projekcie Polak zaprosił do współpracy prawdziwych szermierzy, którzy wzięli udział w sesjach mocap.

Zobacz oficjalny gameplay trailer Hellish Quart:

Obok animacji największą uwagę twórca przykuł do fizyki – broń ma się zachowywać naturalnie, a ponoszone obrażenia być dokładnie wyliczone w czasie rzeczywistym. Podczas rozgrywki będziemy mieli pełną kontrolą nad tym, jak będzie przebiegać wymierzony cios, co z jednej strony ma być satysfakcjonujące, a z drugiej – niezwykle wymagające.

Realistyczne mają być również lokalizacje, zainspirowane XVII-wieczną Rzeczpospolitą Obojga Narodów. W nich toczyć będą się potyczki swobodne oraz kolejne misje kampanii fabularnej dla jednego gracza.

Przygotujcie się na długie czekanie

Kiedy premiera Hellish Quart? „Wkrótce” to najdokładniejszy termin, na jaki póki co możemy liczyć.

Źródło: PC Gamer, Steam

