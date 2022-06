Cudowna oprawa wizualna tworzy tu niesamowity klimat. The Last Case of Benedict Fox ma jednak robić wrażenie nie tylko pod tym względem, ale też gameplayowo. Przygotuj się na lovecraftowską metroidvanię.

The Last Case of Benedict Fox – zapowiedź gry

Akcja gry The Last Case of Benedict Fox toczy się w 1925 roku. Tytułowy bohater trafia do przerażającej rezydencji, by rozwiązać tajemniczą sprawę rodzinną. Nie spodziewa się jednak, że będzie musiał mierzyć się z demonami… nie tylko tymi z zewnątrz.

Podczas zabawy będziemy też zagłębiać się w świadomość zmarłych – a eksploracja ich świata będzie jednym z kluczowych elementów rozgrywki. Brzmi intrygująco, prawda? I tak też wygląda. nie musisz wierzyć mi na słowo – spójrz…

Zobacz gameplay trailer The Last Case of Benedict Fox:

Za The Last Case of Benedict Fox odpowiada studio Plot Twist, które planuje wypuszczenie swojej produkcji wiosną 2023 roku. Gra zmierza na komputery osobiste i trafi do bibliotek Steam, Epic Games Store i Game Pass. W planach jest również wersja konsolowa.

Źródło: Xbox, PC Gamer, informacja własna