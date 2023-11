Hisense wprowadza na rynek 100U7KQ. TV ma ekran z przekątną 100 cali.

Najnowszy telewizor z serii U7KQ, podobnie jak jego mniejsi bracia, posiada panel Mini LED. Urządzenie oferuje szczytową jasność 1600 nitów i 1620 stref lokalnego przyciemniania, podczas gdy pozostałe modele mają: 512 stref (model 75-calowy), 384 stref (model 65-calowy) i 240 stref (model 55-calowy).

Efekt kinematograficzny TV zapewnia nie tylko za sprawą dużego ekranu, ale także dzięki nowoczesnym technologiom audiowizualnym. Mamy tu też pełną obsługę HDR (HDR10, HDR10+ i HLG), Dolby Vision i Dolby Atmos.

Funkcje gamingowe

100U7KQ oferuje częstotliwość odświeżania 120 Hz z możliwością jej zwiększenia do 144 Hz dzięki trybowi Game Mode PRO. Po podłączeniu konsoli telewizor automatycznie wykrywa urządzenie i dostosowuje się do grania, między innymi redukując opóźnienia (ALLM) i zapewniając niski input lag. Game Mode PRO to także zmienna częstotliwość odświeżania (VRR) i AMD Freesync Premium przy pełnym wsparciu HDMI 2.1.

źródło: materiały prasowe