Telewizor z przekątną obrazu 40-43 cale to często dobry kompromis między sporym ekranem, a kompaktowymi wymiarami. Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy wyborze małego telewizora i jaki model będzie najlepszy.

Zastanawiasz się, jaki telewizor 43 cale wybrać? Dziś TV o przekątnej mniejszej, niż 50” śmiało możemy nazwać niedużymi. Mały dobry telewizor może mieć naprawdę wiele zastosowań. Niektórzy wykorzystają go w nieco mniejszym pokoju, gdzie oglądanie na dużym ekranie byłoby niewygodne. Można też potraktować TV 43” lub jeszcze mniejszy telewizor z przekątną 40 cali jako monitor komputera, czy do podłączenia konsoli do gier. Niezależnie od tego, przy wyborze małego telewizora warto spojrzeć na jego cenę, jakość obrazu i dodatkowe funkcje. Dziś podpowiemy, jaki mały telewizor będzie najlepszy do oglądania filmów, a jaki telewizor wybrać do gier wideo. Poniżej znajdziesz przegląd najlepszych telewizorów 40-43 calowych.

Jaki telewizor 43 cale wybrać?

Przekątna telewizora to jeden z parametrów, na który zwracamy uwagę. Mówi o wielkości urządzenia, co często jest dość ważne. Jeżeli w mieszkaniu lub domu mamy ograniczoną przestrzeń, mały, dobry telewizor okaże się strzałem w dziesiątkę. Dziś na rynku najmniejsze popularne telewizory mają przekątną 32”. Dla większości osób okażą się jednak… zbyt małe. Coraz częściej monitory o przekątnej 24, 27, czy właśnie 32” mamy w końcu przy swoich komputerach. Telewizory z tak niedużą przekątną często mają też dość słabe parametry - niską rozdzielczość i kiepski obraz. Ich zaletą jest natomiast cena - jeśli szukasz telewizora w cenie znacznie poniżej 1000 złotych - model z ekranem 32” może być jedynym wyjściem. Większość osób doceni jednak ekrany o przekątnej 40-43 cali. To dobry kompromis między wciąż niewielkimi rozmiarami a całkiem dużą przyjemnością czerpaną z oglądania filmów i seriali.

A więc - jaki telewizor 43 wybrać? Oczywiście, odpowiedź na to pytanie jest dość skomplikowana. Wszystko zależy od tego, jaki masz budżet na zakup sprzętu. Jeśli nie jest przeszkodą, możesz wybrać jeden z małych dobrych telewizorów OLED - tam obraz jest wręcz doskonały. Osoby z nieco niższym budżetem zapewne wybiorą jeden z telewizorów 43 cale z ekranem LED. Już od jakiegoś czasu powinniśmy wybierać tylko spośród telewizorów z dobrą rozdzielczością, czy funkcją smart TV. To obecnie standard, powinniśmy więc oczekiwać go nawet w niedrogich urządzeniach.

Polecane modele telewizorów do 43 cali:

Mały dobry telewizor - idealny do niedużego pokoju, ale nie tylko

Ranking telewizorów 40 cali i nieznacznie większych zawiera nie tylko tanie urządzenia, które zwykle lądują w niedużym pokoju. Choć czasem taki TV kupujemy jako drugi telewizor w domu (np. do sypialni, pokoju dziecięcego, czy nawet do kuchni), niektórzy mają o wiele większe oczekiwania. Mowa oczywiście o graczach. Nowoczesne konsole wideo, jak PlayStation 5 lub Xbox Series X|S potrafią wyświetlić rewelacyjny obraz. Niezbędne jest jednak użycie odpowiedniego telewizora. Nawet najlepsza konsola lub potwornie mocny, gamingowy PC nie pomogą, jeśli obraz wyświetlimy na ekranie w jakości 720p z niską częstotliwością odświeżania…

Z tego względu niekiedy warto mocniej zagłębić się w parametry telewizora. Mały dobry telewizor z przekątną 40-43 cale może posiadać dedykowany procesor obrazu, “szybką matrycę” 120-144 Hz, czy wsparcie dla obrazu HDR. To tych modeli powinni szukać gracze, jak i bardziej wymagający użytkownicy chcący obejrzeć film lub serial w najwyższej jakości.

Co charakteryzuje dobry telewizor:

matryca OLED

częstotliwość odświeżania obrazu 120 Hz lub więcej

wiele nowoczesnych złącz do podłączenia peryferiów (np.HDMI 2.1)

funkcje smart TV (musi to być jednak nowoczesne oprogramowanie, jak Android TV lub Google TV)

HDR

rozdzielczość 4K

szeroka paleta barw (ponad 90% pokrycia palety DCI)

wysoki współczynnik kontrastu ANSI (ponad 5000:1)

dobra wydajność (np. dużo pamięci RAM)

Oczywiście, nie każdy dobry telewizor musi spełniać wszystkie powyższe warunki, a w przypadku małych i niedrogich telewizorów wręcz trudno o spełnienie większości z nich.

Do czego można używać telewizora 40-43 cale?

Telewizory 40 cali lub 43 cale mają szerokie zastosowanie. Możemy użyć ich do:

oglądania telewizji cyfrowej naziemnej (DVB-T2)

oglądania telewizji kablowej

uruchomienia platform streamingowych VOD (np. Netflix, Disney+, Apple TV+)

słuchania muzyki, radia

podłączenia konsoli do gier

wyświetlania obrazu z komputera

Nowoczesne telewizory smart mają o wiele więcej przydatnych funkcji. Uruchomimy na nich przeglądarkę internetową, pobierzemy wiele aplikacji, a nawet gry. W lepszych modelach możemy również korzystać z opcji grania w gry komputerowe w chmurze.

Jaki mały telewizor najlepszy? Zwróć uwagę na te 5 aspektów

Po pierwsze określ budżet, jaki masz na zakup telewizora 40 cali. Pamiętaj, że dokładając kilkaset złotych możemy otrzymać kilka dodatkowych funkcji. Warto więc postawić w pewnym miejscu granicę i nie skupiać się przy wyborze na droższych modelach.

Po drugie kluczowa jest jakość obrazu. Choć telewizory mają dziś wiele funkcji, ostatecznie ich głównym zadaniem jest wyświetlanie różnych treści. Niestety, ciężko jest opisać ich wygląd za pomocą słów, czy nawet pokazać na filmie. W miarę możliwości warto więc samemu przetestować sprzęt. Sporo sklepów oferuje taką możliwość - tam możemy porównać ze sobą różne modele. Już na wstępie możemy jednak dokonać pewnej selekcji. Warto wybierać telewizory 43 cale z rozdzielczością 4K, a co najmniej Full HD. Jeśli to sprzęt renomowanej marki (jak Samsung, Sony, LG, Panasonic, ale też wiele innych) i nie jest to przestarzały model - można się spodziewać niezłego obrazu. Warto też sięgnąć po opinie innych użytkowników. Pamiętajmy jednak, że ocena jakości obrazu jest w dużej mierze subiektywna.

Po trzecie - zadbaj o obecność nowoczesnych funkcji. System smart TV, obsługa obrazu HDR, czy dobra współpraca z nowymi konsolami do gier to tylko niektóre z nich.

Po czwarte - nie przepłacaj! Czasem producenci zachęcają nas do zakupu droższego modelu, proponując nieco lepsze parametry. Sprawdź, czy na pewno Ci na nich zależy. Jeśli nie planujesz podłączyć telewizor do konsoli do gier, związane z nią funkcje i tak będą w końcu nieprzydatne.

I wreszcie, po piąte: wygląd telewizora również ma znaczenie. Nie musi być to zwykły przedmiot, którego jedyne walory to wyświetlanie różnych treści. Już od wielu lat producenci dają nam wybór telewizorów z ciekawym designem i w kilku atrakcyjnych kolorach. Być może do Twojego pokoju najlepiej będzie pasował telewizor w kolorze srebrnym, z wykończeniem przypominającym szczotkowane aluminium?

Ranking telewizorów do 43 cali:

Wiemy już, do czego można używać telewizorów z nieco mniejszą matrycą, a także co charakteryzuje najlepsze modele. Przejdźmy zatem do tego, jaki telewizor 43 cale wybrać. Ranking telewizorów 43 cale zawiera kilka propozycji w różnym przedziale cenowym. Przy każdej z propozycji znajdziesz też krótki opis i największe zalety danego modelu

Samsung UE43CU7172 - popularny telewizor 43 cale do 2000 złotych Ocena benchmark.pl









4,3/5 Ten model to jedna z najlepszych propozycji wśród małych dobrych telewizorów 43”. Znajdziemy go w popularnym przedziale cenowym - do około 1500 złotych. Telewizor oferuje szereg przydatnych funkcji. Sprawią, że będzie dobrym wyborem dla naprawdę dużego grona użytkowników. Przede wszystkim mamy tu bardzo dobrą rozdzielczość- 4K Ultra HD. Telewizor połączymy z siecią przy użyciu Wi-Fi lub przewodowo, ma także Bluetooth. Wszystko to przyda się oczywiście do obsługi funkcji smart TV. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LED

Częstotliwość odświeżania 60 Hz

Złącza ethernet LAN, 3x HDMI, 1x USB, CI

Głośniki 2x 10W

Samsung QE43Q60CAU - mały dobry telewizor QLED Ocena benchmark.pl









4,8/5 Często o jakości wyświetlanego na telewizorze 43” obrazu świadczy jego matryca. W wypadku modelu Samsung QE43Q60CAU jest to panel QLED. To dobra wiadomość, szczególnie że panel wspiera też HDR, a jego rozdzielczość to 4K Ultra HD. Oczywiście, model ten posiada funkcje smart TV oraz łączność bezprzewodową Wi-Fi. Mamy tu zainstalowany system Tizen, który znajdziemy w wielu modelach koreańskiej marki. Jeśli masz inne sprzęty Samsunga (np. smartfon lub tablet), przydatna będzie funkcjonalność SmartThings. Telewizor sprawdzi się też jako centrum sterowania urządzeniami smart home, starszej, jak i najnowszej generacji. Największą zaletą pozostaje jednak efektowny obraz. To gratka dla miłośników dobrego kina, czy oglądania seriali. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) QLED

Częstotliwość odświeżania 60 Hz

Złącza ethernet LAN, 3x HDMI, 2x USB, CI

Tuner TV DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W

TCL 43P638 - najtańszy telewizor 43 cale z Google TV Ocena benchmark.pl









4,5/5 TCL nie jest aż tak znaną marką, jak Samsung, Sony lub LG. Należy jednak do koncernu Samsung - można powiedzieć, że oferuje nieco tańsze produkty, często korzystające z technologii Koreańczyków. model TCL 43P638 warto wyróżnić z uwagi na niską cenę (około 1350 złotych) i obecność doskonałego oprogramowania. Google TV jest nowszą wersją Android TV, kupując dziś taki telewizor mamy więc gwarancję dostępu do nowoczesnych funkcjonalności przez długi czas.Ten system operacyjny ma też bardzo dopracowaną obsługę głosową. Możemy też sterować naszym telewizorem za pomocą smartfona. Mimo niskiej ceny, także i ten model posiada rozdzielczość 4K, co sprawdzi się w szczególności podczas oglądania filmów i seriali VOD. O płynny obraz dba tu technologia Motion Clarity. Znajdziemy tu też wysokiej klasy dźwięk, co gwarantuje obsługa Dolby Atmos. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LED

Częstotliwość odświeżania 60 Hz

Złącza ethernet LAN, 1x USB, CI, 2x HDMI 2.1

Tuner TV DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W

LG 43NANO763QA - dobry TV 43 cale Ocena benchmark.pl









4,3/5 Ten telewizor LG 43 cale sprawdzi się także w grach wideo. Producent z Korei dostosował pod tym względem urządzenie, dodając do niego nowoczesne technologie. Wpływają pozytywnie na płynność i jakość obrazu. Ekran może służyć do wyświetlania gry w chmurze, na przykład w usłudze GeForce Now. Opcje smart TV w tym małym dobrym telewizorze pozwolą na pobieranie wielu aplikacji, w tym oczywiście serwisów VOD. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LED

Częstotliwość odświeżania 60 Hz

Złącza ethernet LAN, 3x HDMI, 2x USB, CI

Tuner TV DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W

Xiaomi Mi TV A2 - niedrogi mały telewizor Ocena benchmark.pl









4,5/5 Xiaomi już dawno przestało być producentem, który konkurował z innymi głównie ceną. Dziś marka ta ma wielu zwolenników, oferując im najróżniejsze sprzęty i produkty. Wśród nich warto zwrócić uwagę na ofertę telewizorów. Mają bardzo dobry stosunek ceny do jakości, nie inaczej jest w przypadku Xiaomi Mi LED TV A2. Telewizor kosztuje około 1500 złotych, ma natomiast tak przydatne funkcje, jak Chromecast i Miracast. Możemy korzystać z Asystenta Google. Czterordzeniowy procesor gwarantuje natomiast, że wszelkie funkcje działają sprawnie i płynnie. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LED

Częstotliwość odświeżania 60 Hz

Złącza słuchawkowe, ethernet LAN, 3x HDMI, 2x USB, A/V, CI+

Tuner TV DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki stereo

Hisense 43A6BG - tani TV 43 cale do gier Ocena benchmark.pl









4,4/5 Hisense jest dość niszową marką w Polsce. Stopniowo zdobywa jednak zaufanie klientów. Nierzadko do kupna zachęca atrakcyjna cena, jak w przypadku modelu Hisense 43A6BG. Mimo niej mamy matrycę LED 4K Ultra HD i wsparcie dla Dolby Vision. Producent twierdzi, że to doskonały wybór dla graczy. Mimo matrycy ze standardowym odświeżaniem 60 Hz mamy tu zaawansowany HDR, który przyda się też w czasie oglądania rozgrywek sportowych. Plusem jest również spory kąt widzenia - to przydatne m.in. podczas oglądania telewizji (lub grania) w większym gronie. O dobre audio dba natomiast dźwięk DTS Virtual: X. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LED

Częstotliwość odświeżania 60 Hz

Złącza słuchawkowe, ethernet LAN, 2x USB 2.0, S/PDIF, 3x HDMI 2.1

Tuner TV DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 7W

LG OLED42C31LA - nieduży telewizor gamingowy OLED Ocena benchmark.pl









4,8/5 Szukasz małego dobrego telewizora OLED, który sprawdzi się też w grach? Warto zwrócić uwagę na wysoką częstotliwość odświeżania obrazu. Znajdziesz ją między innymi w modelu LG OLED42C31LA odświeżającym obraz z częstotliwością 100 Hz. Kolejnym plusem jest tu zastosowany rodzaj matrycy - to panel OLED. Mamy więc gwarancję perfekcyjnej czerni, świetnego kontrastu i efektownych kolorów. Oczywiście, ten bardzo dobry telewizor do gier ma rozdzielczość 4K Ultra HD. Do podłączenia konsoli lub komputera posłuży nam nowoczesny port HDMI 2.1. LG zadbało też o szereg technologii poprawiający obraz, niezależnie od jego źródła. Mamy m.in. wydajny procesor wspierający zadania związane ze sztuczną inteligencją. Na pokładzie znajdziemy też obraz IMAX Enhanced i dźwięk dtx:X oraz Dolby Atmos. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 42 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) OLED

Częstotliwość odświeżania 100 Hz

Złącza ethernet LAN, CI, 3x USB 2.0, S/PDIF, 4x HDMI 2.1

Tuner TV DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W

