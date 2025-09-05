Największy zestaw LEGO Star Wars w historii. Fani będą zachwyceni
LEGO prezentuje największy zestaw Star Wars w historii – Gwiazda Śmierci Ultimate Collector Series. Składa się z 9 023 elementów i 38 minifigurek, a jego szczegółowe wnętrza pozwalają odtworzyć kultowe sceny z oryginalnej trylogii.
Grupa LEGO zaprezentowała prawdziwą gratkę dla fanów odległej galaktyki – zestaw LEGO Star Wars Gwiazda Śmierci – Ultimate Collector Series (75419). W pakiecie znajdują się aż 9023 elementy, co czyni go największym modelem LEGO Star Wars w historii. Projekt powstał z myślą o tym, by przenieść budujących wprost do serca słynnej stacji bojowej Imperium.
Gwiazda Śmierci jak żywa
Model został zaprojektowany tak, by wiernie oddać ikoniczne sceny z klasycznej trylogii – od Nowej nadziei aż po Powrót Jedi. W środku znajdziemy m.in.:
- zgniatarkę śmieci,
- salę tronową Imperatora,
- celę księżniczki Lei,
- sterownię promienia ściągającego,
- hangar dla imperialnego wahadłowca.
Dzięki pionowej, warstwowej konstrukcji zestaw oferuje nie tylko ogromną liczbę detali, ale też spektakularny wygląd, idealny do ekspozycji.
Minifigurki, które robią wrażenie
W pudełku znajdzie się 38 postaci LEGO Star Wars, w tym najbardziej rozpoznawalni bohaterowie: Luke Skywalker (w dwóch wersjach), Han Solo, Leia, Darth Vader, Imperator Palpatine i droidy. Projektanci dodali również humorystyczny akcent – szturmowca relaksującego się w wannie z hydromasażem, co nawiązuje do kultowych gier LEGO.
Dla kolekcjonerów i fanów sag
Niezależnie od tego, czy odtworzysz pojedynek Vadera z Obi-Wanem, scenę ucieczki Luke’a i Lei, czy po prostu podziwiać będziesz imponującą konstrukcję – ten zestaw bez wątpienia stanie się centralnym punktem każdej kolekcji.
Data premiery i cena
Sprzedaż zestawu ma ruszyć 4 października 2025 (wczesny dostęp dla członków LEGO Insiders zaplanowano na 1 października 2025 r.). Cena katalogowa to 4299,99 zł. Dodatkowo, w dniach 1–7 października nabywcy otrzymają gratisowy zestaw LEGO Star Wars TIE Fighter (40771) ze stojakiem hangarowym.
Na członków programu lojalnościowego LEGO Insiders czekają wyjątkowe oferty. Limitowany plakat kolekcjonerski w formacie 80 × 60 cm (dostępnych jedynie 5000 sztuk na całym świecie) - do odebrania od 1 października w zamian za 5000 punktów Insiders. Do tego dodatkowe punkty lojalnościowe.
