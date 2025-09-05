Największy zestaw LEGO Star Wars w historii. Fani będą zachwyceni

LEGO prezentuje największy zestaw Star Wars w historii – Gwiazda Śmierci Ultimate Collector Series. Składa się z 9 023 elementów i 38 minifigurek, a jego szczegółowe wnętrza pozwalają odtworzyć kultowe sceny z oryginalnej trylogii.

Grupa LEGO zaprezentowała prawdziwą gratkę dla fanów odległej galaktyki – zestaw LEGO Star Wars Gwiazda Śmierci – Ultimate Collector Series (75419). W pakiecie znajdują się aż 9023 elementy, co czyni go największym modelem LEGO Star Wars w historii. Projekt powstał z myślą o tym, by przenieść budujących wprost do serca słynnej stacji bojowej Imperium.

Gwiazda Śmierci jak żywa

Model został zaprojektowany tak, by wiernie oddać ikoniczne sceny z klasycznej trylogii – od Nowej nadziei aż po Powrót Jedi. W środku znajdziemy m.in.:

zgniatarkę śmieci,

salę tronową Imperatora,

celę księżniczki Lei,

sterownię promienia ściągającego,

hangar dla imperialnego wahadłowca.

Dzięki pionowej, warstwowej konstrukcji zestaw oferuje nie tylko ogromną liczbę detali, ale też spektakularny wygląd, idealny do ekspozycji.

Minifigurki, które robią wrażenie

W pudełku znajdzie się 38 postaci LEGO Star Wars, w tym najbardziej rozpoznawalni bohaterowie: Luke Skywalker (w dwóch wersjach), Han Solo, Leia, Darth Vader, Imperator Palpatine i droidy. Projektanci dodali również humorystyczny akcent – szturmowca relaksującego się w wannie z hydromasażem, co nawiązuje do kultowych gier LEGO.

Dla kolekcjonerów i fanów sag

Niezależnie od tego, czy odtworzysz pojedynek Vadera z Obi-Wanem, scenę ucieczki Luke’a i Lei, czy po prostu podziwiać będziesz imponującą konstrukcję – ten zestaw bez wątpienia stanie się centralnym punktem każdej kolekcji.

Data premiery i cena

Sprzedaż zestawu ma ruszyć 4 października 2025 (wczesny dostęp dla członków LEGO Insiders zaplanowano na 1 października 2025 r.). Cena katalogowa to 4299,99 zł. Dodatkowo, w dniach 1–7 października nabywcy otrzymają gratisowy zestaw LEGO Star Wars TIE Fighter (40771) ze stojakiem hangarowym.

Na członków programu lojalnościowego LEGO Insiders czekają wyjątkowe oferty. Limitowany plakat kolekcjonerski w formacie 80 × 60 cm (dostępnych jedynie 5000 sztuk na całym świecie) - do odebrania od 1 października w zamian za 5000 punktów Insiders. Do tego dodatkowe punkty lojalnościowe.