Największy zestaw LEGO Star Wars w historii. Fani będą zachwyceni

LEGO prezentuje największy zestaw Star Wars w historii – Gwiazda Śmierci Ultimate Collector Series. Składa się z 9 023 elementów i 38 minifigurek, a jego szczegółowe wnętrza pozwalają odtworzyć kultowe sceny z oryginalnej trylogii.

Grupa LEGO zaprezentowała prawdziwą gratkę dla fanów odległej galaktyki – zestaw LEGO Star Wars Gwiazda Śmierci – Ultimate Collector Series (75419). W pakiecie znajdują się aż 9023 elementy, co czyni go największym modelem LEGO Star Wars w historii. Projekt powstał z myślą o tym, by przenieść budujących wprost do serca słynnej stacji bojowej Imperium. 

Gwiazda Śmierci jak żywa 

Model został zaprojektowany tak, by wiernie oddać ikoniczne sceny z klasycznej trylogii – od Nowej nadziei aż po Powrót Jedi. W środku znajdziemy m.in.: 

  • zgniatarkę śmieci, 
  • salę tronową Imperatora, 
  • celę księżniczki Lei, 
  • sterownię promienia ściągającego, 
  • hangar dla imperialnego wahadłowca. 

Dzięki pionowej, warstwowej konstrukcji zestaw oferuje nie tylko ogromną liczbę detali, ale też spektakularny wygląd, idealny do ekspozycji.

LEGO Star Wars

Minifigurki, które robią wrażenie 

W pudełku znajdzie się 38 postaci LEGO Star Wars, w tym najbardziej rozpoznawalni bohaterowie: Luke Skywalker (w dwóch wersjach), Han Solo, Leia, Darth Vader, Imperator Palpatine i droidy. Projektanci dodali również humorystyczny akcent – szturmowca relaksującego się w wannie z hydromasażem, co nawiązuje do kultowych gier LEGO. 

Dla kolekcjonerów i fanów sag 

Niezależnie od tego, czy odtworzysz pojedynek Vadera z Obi-Wanem, scenę ucieczki Luke’a i Lei, czy po prostu podziwiać będziesz imponującą konstrukcję – ten zestaw bez wątpienia stanie się centralnym punktem każdej kolekcji. 

Data premiery i cena 

Sprzedaż zestawu ma ruszyć 4 października 2025 (wczesny dostęp dla członków LEGO Insiders zaplanowano na 1 października 2025 r.). Cena katalogowa to 4299,99 zł. Dodatkowo, w dniach 1–7 października nabywcy otrzymają gratisowy zestaw LEGO Star Wars TIE Fighter (40771) ze stojakiem hangarowym. 

Na członków programu lojalnościowego LEGO Insiders czekają wyjątkowe oferty. Limitowany plakat kolekcjonerski w formacie 80 × 60 cm (dostępnych jedynie 5000 sztuk na całym świecie) - do odebrania od 1 października w zamian za 5000 punktów Insiders. Do tego dodatkowe punkty lojalnościowe.

  • avatar
    Fa_sol
    0
    Czekałem na ten zestaw, nie widziałem wcześniej jego zdjęć ale sama informacja o ilości części mnie wprowadziła na hype train. Ale teraz jak widzę zestaw w okazałości to jednak czuję zawiedzenie... Naprawdę myślałem że w końcu dostaniemy dużą gwiazdę śmierci a to? To tylko obrazek 3d z uproszczonym przekrojem. Meh, ja odpuszczam.
    • avatar
      Mr.Janusz
      0
      Można to skomentować jednym słowem. DZIECINIADA!!!

