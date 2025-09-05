Premiera nowych Dysonów. W ofercie najcieńszy odkurzacz świata

4 września 2025 r. w Berlinie odbyła się oficjalna premiera nowych produktów marki Dyson. Założyciel firmy, sir James Dyson, przedstawił 11 nowych produktów, które zasilą ofertę marki. Niektóre z nich są już dostępne na rynku, inne zaś pojawią się "wkrótce".

„Na przestrzeni lat na nowo przemyśleliśmy format produktów za sprawą projektowania, technologii i najnowocześniejszych badań. Opracowanie nowych technologii silników, grzałek, systemów separacji i aerodynamiki", przekonywał Dyson na konferencji. "Dzisiaj przedstawiamy nowe formaty wraz z przeprojektowanymi produktami Dyson", dodał prezes.

Nowa era odkurzania?

Jednym z zaprezentowanych produktów był Dyson PencilVac, o którym producent mówi, że jest to "najcieńszy odkurzacz na świecie". Odkurzacz o średnicy 38 mm jest napędzany silnikiem Hyperdymium 140k, "którego średnica jest zbliżona do średnicy monety 2 euro". Jak przekonuje Dyson, odkurzacz wyróżnia się mocą ssania, podwójnemu laserowemu zielonemu światłu i systemem separacji kurzu.

Ulepszony Dyson V8 Cyclone z kolei ma zwiększoną o 30% moc ssania w porównaniu do swojej wersji podstawowej. Czas pracy został również wydłużony o 50%, dzięki czemu producent zapewnia odkurzanie przez 60 minut bez utraty mocy. Sam akumulator natomiast jest wymienny. Dodatkowo, odkurzacz ma trzy tryby: Eco, Medium i Boost, co ma pomóc w dostosowaniu mocy ssania do potrzeb użytkowników.

Dyson V16 Piston Animal o mocy ssania 315 W z kolei jest wyposażony w elektroszczotkę i ma automatycznie dopasowywać moc ssania i prędkość szczotki do podłóg. Nowinką natomiast są "zapobiegające plątaniu się włosów stożkowe elektroszczotki", które wyrzucają włosy prosto do pojemnika.

Inteligentne sprzątanie

Sprzątanie to nie tylko odkurzanie. Nowy mop elektryczny Dyson Clean+Wash Hygiene to, jak przekonuje producent, "lekkie urządzenie do czyszczenia na mokro i na sucho". Ten mop ma zatrzymywać zanieczyszczenia i brudną wodę w swojej końcówce, dzięki czemu tylko czysta woda ma mieć kontakt z podłogą.

Robot sprzątający Dyson Spot+Scrub Ai to owoc nowej generacji robotów sprzątających. Funkcja AI ma pomóc w lokalizowaniu plan, a kamera wspierana przez AI ma pomóc w unikaniu obiektów takich jak np. kable. Robotem można też dodatkowo sterować przez dedykowaną aplikację MyDyson.

Z kolei kompaktowy oczyszczacz powietrza Dyson HushJet Purifier Compact prezentuje format niewidziany wcześniej w arsenale firmy Dyson. Według producenta, "nowy produkt [...] wprowadza zupełnie nowy sposób wyciszania powietrza wydostającego się przez dyszę wylotową". Produkt również ma być niezwykle cichy.

Idealne na lato

Wentylator Dyson Cool CF1 jest ulepszoną wersją bezłopatkowego wentylatora Dysona. Według producenta, wentylator ma być "energooszczędny i sterowany za pomocą aplikacji MyDyson, wyposażony w nowy tryb nocny, ekran LCD, intuicyjne elementy sterujące na obudowie," ze specjnym "bezszczotkowym silnikiem prądu stałego zapewniającym wydajne chłodzenie".

Drugą propozycją natomiast jest termowentylator Dyson Hot+Cool HF1 Remote Link Pre-Heat. Ma to być najszybszy, najcichszy i najmocniejszy ogrzewacz 2 w 1 znajdujący się w ofercie Dysona, działający o 25% ciszej niż poprzednie modele. Czujnik temperatury i tryb nocny mają z kolei zapewniać optymalną temperaturę przez całą dobę.

Coś dla piękna

Dyson sławny jest ze swoich suszarek do włosów. Dyson Supersonic r to najmocniejsza suszarka firmy, jednocześnie lżejsza i mniejsza niż jej poprzedniczki. Konstrukcja ma zapewniać szybsze suszenie, a grzałka gwarantująca laminarny przepływ powietrza z kolei ma przeciwdziałać puszeniu się włosów. Chłodzi się ona również od razu, co znacząco ma ułatwić proces stylizacji i wydłużyć trwałość stworzonej fryzury.

Multi-styler i suszarka do włosów Dyson Airwrap Co-anda 2x to nowy produkt "wyposażony w najnowszy, najszybszy i najmocniejszy silnik do pielęgnacji włosów firmy Dyson - silnik Hyperdymium 2". Silnik zapewnia dwukrotnie większe ciśnienie powietrza od poprzednich produktów marki, ułatwiając owijanie włosów i przyspieszając znacząco suszenie. Dodatkowo, jest to produkt 6 w 1, 2x oferuje wszechstronność 6 w 1, umożliwiający suszenie, kręcenie, falowanie, prostowanie, wygładzanie i dodawanie objętości, jednocześnie nie uszkadzając włosów.

To jednak nie wszystko. Dyson opracowało specjalną serię odżywek do włosów Dyson Omega, która ma być produkowana na bazie oleju słonecznikowego produkowanego we własnych gospodarstwach Dyson. "W nowej serii znajduje się nawilżający olejek do włosów, który wzmacnia i regeneruje włosy oraz odżywka w sprayu, niewymagająca spłukiwania, która odżywia i ułatwia rozczesywanie".