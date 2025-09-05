Najlepszy światłowód? Nowe kable z rekordowo niską stratą sygnału

Zespół badawczy z Lumenisity wspierany przez Microsoft opracował kabel światłowodowy z najniższą dotychczas zarejestrowaną stratą sygnału. Ma on mieć "pusty rdzeń", a wykorzystana konstrukcja znana jest jako podwójnie zagnieżdżone antyrezonansowe bezwęzłowe włókno.

Zespół badawczy z Lumenisity, firmy spin-off Centrum Badań Optoelektronicznych Uniwersytetu w Southampton, wspierany przez Microsoft, stworzył kabel światłowodowy o pustym rdzeniu, który osiągnął rekordowo niską stratę sygnału. Wyniki badań opublikowane w "Nature Photonics" wskazują na stratę 0,091 dB/km przy długości fali 1,550 nm.

Wartość ta jest niższa od ~0,14 dB/km, wartości granicznej najlepszych obecnie włókien krzemionkowych – i ta wartość nie uległa znaczącej poprawie od lat 80. XX wieku. Według naukowców jest to "jedno z najbardziej znaczących udoskonaleń w technologii światłowodów w ciągu ostatnich 40 lat".

Nowa era w technologii światłowodowej

Tradycyjne światłowody prowadzą światło przez szkło, co spowalnia sygnały. W przeciwieństwie do nich, światłowody o pustym rdzeniu kierują fotony głównie przez powietrze, co zmniejsza opóźnienia i efekty nieliniowe. Dotychczasowe projekty miały jednak problem z dużą utratą energii, co ograniczało ich zastosowanie.

Nowy projekt DNANF (double nested antiresonant nodeless fiber) rozwiązuje ten problem dzięki zastosowaniu cienkich szklanych rurek, które odbijają światło z powrotem do rdzenia powietrznego. Testy na 15-kilometrowych szpulach potwierdziły tłumienie poniżej 0,1 dB/km, co jest znaczącym osiągnięciem.

Praktyczne zastosowania i przyszłość

Microsoft, po przejęciu Lumenisity w 2022 r., planuje wdrożenie tej technologii na szeroką skalę. Podczas konferencji Microsoft Ignite w 2024 r. ogłoszono plany rozbudowy sieci Azure o 15 tys. km nowego światłowodu w ciągu dwóch lat. Wspierać ma to rozwój połączeń AI.

Francesco Poletti, współtwórca projektu, podkreśla, że niskie straty sygnału mogą pozwolić operatorom na zmniejszenie liczby potrzebnych wzmacniaczy, co obniży koszty operacyjne i inwestycyjne. Mimo to, przed technologią stoją wyzwania związane z produkcją i standaryzacją.

Skalowanie produkcji będzie wymagało nowych narzędzi, a normy nie zostały jeszcze opracowane. Ale po raz pierwszy światłowód przesyłający światło w powietrzu jest szybszy i generuje mniejsze straty niż światłowód szklany, który ma zastąpić.