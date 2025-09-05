Lenovo Legion Go 2. Nowa konsolka może podbić serca graczy

Lenovo oficjalnie zaprezentowało Legion Go 2, następcę swojego handhelda z 2023 roku. Nowy model zachowuje najważniejsze cechy pierwowzoru, ale wprowadza szereg istotnych usprawnień zarówno pod względem wydajności, jak i ergonomii.

W 2023 roku Lenovo zaprezentowało Legion Go, swoją pierwszą przenośną konsolę. Urządzenie wyróżniało się dużym, 8,8-calowym ekranem 2560 × 1600 px oraz odłączanymi kontrolerami, co czyniło je hybrydą handhelda i miniaturowej konsoli stacjonarnej.

Sprzęt napędzał procesor AMD Ryzen Z1 Extreme. Dzięki mocnym podzespołom i oryginalnym rozwiązaniom Legion Go szybko zyskał rozgłos jako jedno z najbardziej innowacyjnych urządzeń w segmencie handheldów.

Podczas targów IFA 2025 zaprezentowano następcę - model Legion Go 2.

Ekran OLED z VRR

Lenovo zdecydowało się zmienić rozdzielczość wyświetlacza – zamiast 2560 × 1600 px, jak w pierwszej wersji, otrzymujemy 1920 × 1200 px. Producent tłumaczy to faktem, że większość gier AAA i tak nie była w stanie działać płynnie w wyższej rozdzielczości.

Rekompensatą ma być panel OLED z dotykiem oraz obsługą zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) od 30 do 144 Hz, co powinno przełożyć się na gładszą rozgrywkę i lepsze odwzorowanie kolorów.



Lenovo Legion Go 2 (foto: Tom's Hardware)

Nowy procesor i mocniejsza specyfikacja

Sercem Legion Go 2 jest układ AMD Ryzen Z2 Extreme, zaprojektowany specjalnie z myślą o urządzeniach przenośnych. Konsola może być wyposażona w do 32 GB pamięci RAM oraz do 2 TB wbudowanej pamięci masowej, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD (również do 2 TB).

Wydajność ma być także wspierana przez powiększony akumulator – 74 Whr, podczas gdy poprzednik dysponował baterią o pojemności 49,2 Whr.



Lenovo Legion Go 2 (foto: Tom's Hardware)

Porównanie Lenovo Legion Go i Lenovo Legion Go 2

Specyfikacja Lenovo Legion Go (2023) Lenovo Legion Go 2 (2025) Wyświetlacz 8,8", 2560 × 1600, IPS LCD, 144 Hz,

500 cd/m2, 97% DCI-P3, dotykowy 8,8", 1920 × 1200, OLED, 144 Hz,

500 cd/m2, 97% DCI-P3, dotykowy, TrueBlack 1000 Procesor AMD Ryzen Z1 Extreme

8 × Zen 4, TDP 30 W AMD Ryzen Z2 Extreme

3 × Zen 5 + 5 × Zen 5c, TDP 30 W Układ graficzny 12 CU RDNA 3 16 CU RDNA 3.5 Pamięć RAM 2 × 8 GB LPDDR5X-7500 2 × 16 GB LPDDR5X-8000 Dysk SSD 512 GB PCIe Gen 4 M.2 (2242) 2 TB PCIe Gen 4 M.2 (2242) Złącza Czytnik kart microSD, gniazdo 3,5 mm

2 × USB-C 4.0 (DisplayPort 1.4, USB-PD 3.0) Czytnik kart microSD, gniazdo 3,5 mm

2 × USB-C 4.0 (DisplayPort 2.0, USB-PD 3.0) Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Audio 2 głośniki, 2 mikrofony 2 głośniki, 2 mikrofony Bateria 49 Wh 74 Wh Zasilacz 65 W, 20 V / 3,25 A, USB-C 65 W, 20 V / 3,25 A, USB-C Wymiary 29,9 × 13,1 × 4,1 cm 29,6 × 13,7 × 4,2 cm Waga 854 g 920 g System operacyjny Windows 11 Home Windows 11 Home Cena 799 euro 999 euro

Grubsza i cięższa konstrukcja

Aby pomieścić mocniejsze podzespoły i rozbudowany system chłodzenia, Lenovo zwiększyło gabaryty urządzenia.

Bez kontrolerów konsola ma 0,9 cala grubości (wcześniej 0,79 cala).

Z kontrolerami – 1,66 cala oraz wagę około 920 g, co stanowi wzrost względem 854 g w poprzednim modelu.

Gabaryty mogą być poważnym problemem nowej konsoli. Już pierwszy Legion Go był krytykowany za wagę, co na dłuższą metę trochę wykluczało typowo mobilną zabawę.

Lenovo Legion Go 2 (foto: Tom's Hardware)

TrueStrike Controllers – nowe kontrolery

Odłączane kontrolery TrueStrike zostały wyraźnie przeprojektowane. Lenovo zapewnia, że są bardziej ergonomiczne, mają płynniejszy skok i inteligentniej rozłożone przyciski. Najważniejszą nowością są drążki wykorzystujące efekt Halla, które eliminują problem dryfu. Zmieniono także D-Pad – teraz działa na obrotowej tarczy, co ma poprawić precyzję sterowania.

Kontrolery oferują trzy programowalne przyciski konfigurowane w aplikacji Legion Space, a także zachowują znany z poprzedniej generacji tryb FPS, pozwalający używać prawego modułu jak wertykalnej myszy. Ten ostatni nadal wyposażono w touchpad, choć po stronie lewej takiego elementu nie znajdziemy.

Podbije serca graczy?

Lenovo Legion Go 2 to urządzenie, które ma szansę umocnić pozycję firmy na rynku handheldów. Dzięki mocniejszemu procesorowi, wydajniejszej baterii, ekranowi OLED z VRR i udoskonalonym kontrolerom konsola wydaje się być znacznie lepiej dostosowana do potrzeb współczesnych graczy niż jej poprzednik.

Lenovo zapowiada, że Legion Go 2 trafi do sprzedaży jeszcze we wrześniu. Jak podaje serwis ComputerBase, konsola została wyceniona na 999 euro, czyli o 200 euro więcej niż sugerowana cena detaliczna pierwszej generacji. Wyższa cena ma odzwierciedlać mocniejsze podzespoły, ekran OLED z VRR oraz ulepszone kontrolery TrueStrike.

źródło: Tom's Hardware, ComputerBase