Konsole do gier

Lenovo Legion Go 2. Nowa konsolka może podbić serca graczy

przeczytasz w 3 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Lenovo oficjalnie zaprezentowało Legion Go 2, następcę swojego handhelda z 2023 roku. Nowy model zachowuje najważniejsze cechy pierwowzoru, ale wprowadza szereg istotnych usprawnień zarówno pod względem wydajności, jak i ergonomii.

W 2023 roku Lenovo zaprezentowało Legion Go, swoją pierwszą przenośną konsolę. Urządzenie wyróżniało się dużym, 8,8-calowym ekranem 2560 × 1600 px oraz odłączanymi kontrolerami, co czyniło je hybrydą handhelda i miniaturowej konsoli stacjonarnej. 

Sprzęt napędzał procesor AMD Ryzen Z1 Extreme. Dzięki mocnym podzespołom i oryginalnym rozwiązaniom Legion Go szybko zyskał rozgłos jako jedno z najbardziej innowacyjnych urządzeń w segmencie handheldów. 

Podczas targów IFA 2025 zaprezentowano następcę - model Legion Go 2.

Ekran OLED z VRR 

Lenovo zdecydowało się zmienić rozdzielczość wyświetlacza – zamiast 2560 × 1600 px, jak w pierwszej wersji, otrzymujemy 1920 × 1200 px. Producent tłumaczy to faktem, że większość gier AAA i tak nie była w stanie działać płynnie w wyższej rozdzielczości. 

Rekompensatą ma być panel OLED z dotykiem oraz obsługą zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) od 30 do 144 Hz, co powinno przełożyć się na gładszą rozgrywkę i lepsze odwzorowanie kolorów.

Lenovo Legion Go 2
Lenovo Legion Go 2 (foto: Tom's Hardware)

Nowy procesor i mocniejsza specyfikacja 

Sercem Legion Go 2 jest układ AMD Ryzen Z2 Extreme, zaprojektowany specjalnie z myślą o urządzeniach przenośnych. Konsola może być wyposażona w do 32 GB pamięci RAM oraz do 2 TB wbudowanej pamięci masowej, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD (również do 2 TB). 

Wydajność ma być także wspierana przez powiększony akumulator – 74 Whr, podczas gdy poprzednik dysponował baterią o pojemności 49,2 Whr.

Lenovo Legion Go 2
Lenovo Legion Go 2 (foto: Tom's Hardware)

Porównanie Lenovo Legion Go i Lenovo Legion Go 2

SpecyfikacjaLenovo Legion Go (2023)Lenovo Legion Go 2 (2025)
Wyświetlacz8,8", 2560 × 1600, IPS LCD, 144 Hz,
500 cd/m2, 97% DCI-P3, dotykowy		8,8", 1920 × 1200, OLED, 144 Hz,
500 cd/m2, 97% DCI-P3, dotykowy, TrueBlack 1000
ProcesorAMD Ryzen Z1 Extreme
8 × Zen 4, TDP 30 W		AMD Ryzen Z2 Extreme
3 × Zen 5 + 5 × Zen 5c, TDP 30 W
Układ graficzny12 CU RDNA 316 CU RDNA 3.5
Pamięć RAM2 × 8 GB LPDDR5X-75002 × 16 GB LPDDR5X-8000
Dysk SSD512 GB PCIe Gen 4 M.2 (2242)2 TB PCIe Gen 4 M.2 (2242)
ZłączaCzytnik kart microSD, gniazdo 3,5 mm
2 × USB-C 4.0 (DisplayPort 1.4, USB-PD 3.0)		Czytnik kart microSD, gniazdo 3,5 mm
2 × USB-C 4.0 (DisplayPort 2.0, USB-PD 3.0)
ŁącznośćWi-Fi 6E, Bluetooth 5.2Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Audio2 głośniki, 2 mikrofony2 głośniki, 2 mikrofony
Bateria49 Wh74 Wh
Zasilacz65 W, 20 V / 3,25 A, USB-C65 W, 20 V / 3,25 A, USB-C
Wymiary29,9 × 13,1 × 4,1 cm29,6 × 13,7 × 4,2 cm
Waga854 g920 g
System operacyjnyWindows 11 HomeWindows 11 Home
Cena799 euro999 euro

Grubsza i cięższa konstrukcja

Aby pomieścić mocniejsze podzespoły i rozbudowany system chłodzenia, Lenovo zwiększyło gabaryty urządzenia. 

  • Bez kontrolerów konsola ma 0,9 cala grubości (wcześniej 0,79 cala). 
  • Z kontrolerami – 1,66 cala oraz wagę około 920 g, co stanowi wzrost względem 854 g w poprzednim modelu. 

Gabaryty mogą być poważnym problemem nowej konsoli. Już pierwszy Legion Go był krytykowany za wagę, co na dłuższą metę trochę wykluczało typowo mobilną zabawę.

Lenovo Legion Go 2Lenovo Legion Go 2 (foto: Tom's Hardware)

TrueStrike Controllers – nowe kontrolery 

Odłączane kontrolery TrueStrike zostały wyraźnie przeprojektowane. Lenovo zapewnia, że są bardziej ergonomiczne, mają płynniejszy skok i inteligentniej rozłożone przyciski. Najważniejszą nowością są drążki wykorzystujące efekt Halla, które eliminują problem dryfu. Zmieniono także D-Pad – teraz działa na obrotowej tarczy, co ma poprawić precyzję sterowania. 

Kontrolery oferują trzy programowalne przyciski konfigurowane w aplikacji Legion Space, a także zachowują znany z poprzedniej generacji tryb FPS, pozwalający używać prawego modułu jak wertykalnej myszy. Ten ostatni nadal wyposażono w touchpad, choć po stronie lewej takiego elementu nie znajdziemy.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Podbije serca graczy?  

Lenovo Legion Go 2 to urządzenie, które ma szansę umocnić pozycję firmy na rynku handheldów. Dzięki mocniejszemu procesorowi, wydajniejszej baterii, ekranowi OLED z VRR i udoskonalonym kontrolerom konsola wydaje się być znacznie lepiej dostosowana do potrzeb współczesnych graczy niż jej poprzednik. 

Lenovo zapowiada, że Legion Go 2 trafi do sprzedaży jeszcze we wrześniu. Jak podaje serwis ComputerBase, konsola została wyceniona na 999 euro, czyli o 200 euro więcej niż sugerowana cena detaliczna pierwszej generacji. Wyższa cena ma odzwierciedlać mocniejsze podzespoły, ekran OLED z VRR oraz ulepszone kontrolery TrueStrike.

źródło: Tom's Hardware, ComputerBase

