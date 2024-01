Hisense podczas tegorocznej edycji targów CES, zdecydował się pokazać swoje najnowsze telewizory laserowe. Firma ta jest znana z dostarczania innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiają konsumentom cieszyć się kinowymi doznaniami bez wychodzenia z domu.

Materiał sponsorowany przez Hisense

8K Sonic Screen

W poprzednich latach, Hisense zasłynął jako pierwszy producent na świecie, który wprowadził na rynek telewizor laserowy 8K. Dodatkowo, firma ta jest twórcą przełomowej technologii TriChroma, co przyczyniło się do zdobycia przez nią tytułu pioniera w kategorii Laser TV. W trakcie tegorocznej edycji targów CES, Hisense zaprezentował kolejną nowość - telewizor laserowy 8K Sonic Screen.

Urządzenie to oferuje największy na rynku ekran dźwiękowy, który wyróżnia się strefą dźwięku o powierzchni 3,4 m2 oraz ponad 100 000 modułów dźwiękowych. Dźwięk jest generowany przez panel umieszczony bezpośrednio pod ekranem, co sprawia, że najnowszy model Hisense zapewnia niezrównane doznania audiowizualne, przenosząc widza w sam środek akcji. Ale to nie koniec innowacji wprowadzonych przez Hisense do kategorii Laser TV. Najnowszy model marki został zaprojektowany tak, aby można go było zwijać. To prawdziwa rewolucja w kategorii Laser TV, która przekracza możliwości dotychczas znanych nam ekranów. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu antyrefleksyjnej powłoki, ekran nie odbija światła zewnętrznego, co pozwala widzom cieszyć się odpowiednio jasnym obrazem.

Ultra Slim 4K Laser TV

Podczas targów CES 2024, Hisense zaprezentował kolejną nowość z kategorii Laser TV - model Ultra Slim 4K Laser TV. Ten telewizor został wyposażony w kompaktowy silnik laserowy oraz technologię Ultra Slim Display. Nowy model od Hisense to najmniejszy telewizor laserowy dostępny na rynku. Ultra Slim 4K Laser TV wyróżnia się ultra cienkim ekranem o grubości zaledwie 1,57 cm oraz niewielką wagą - 7,5kg. Kompaktowe wymiary telewizora umożliwiają jego łatwą instalację w każdej przestrzeni, a jednocześnie gwarantują doznania audiowizualne na najwyższym poziomie.

Ultra Black Screen Laser TV

Hisense, zgodnie z wyznaczonym kierunkiem rozwoju, dąży nie tylko do ciągłego podnoszenia jakości wyświetlanego obrazu, ale również do dostarczania konsumentom nowych możliwości, które oferują telewizory laserowe. Na targach CES 2024 firma ta zaprezentowała nowy model Ultra Black Screen Laser TV. Jest to pierwszy na świecie ekran, który wykorzystuje technologię antyodblaskowej folii, stworzonej z nanocząsteczek. Ta innowacyjna technologia poprawia efektywność odbijania światła zewnętrznego o 50%, co z kolei zwiększa jasność i kontrast wyświetlanego obrazu. Nowy model od Hisense wykorzystuje także technologię Barco Bright, która gwarantuje najwyższą jakość obrazu niezależnie od warunków oświetleniowych panujących w pomieszczeniu.

AR Heads-Up Display

Hisense nie zapomniał również o przemyśle motoryzacyjnym, prezentując najnowocześniejszą technologię wyświetlaczy - AR Heads-Up Display (HUD). Wyświetlacz ten łączy technologię holograficzną oraz trójkolorowy laser TriChroma, dzięki czemu przednia szyba pojazdu zamienia się w centrum informacyjne. To rozwiązanie zapewnia kierowcom jednoczesny dostęp do wirtualnych obrazów oraz rzeczywistego otoczenia, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej widoczności. Za swoją innowacyjność, urządzenie to zostało wyróżnione nagrodą CES 2024 Innovation Award Honoree.

