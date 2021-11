Sprawdź ceny z wcześniej – i upewnij się, czy czasem ta mega promocja to nie zwykły kit. Sterowanie cenami to niestety powszechna praktyka, ale nie jesteśmy wobec niej bezbronni.

Czy produkt faktycznie jest tańszy? Historia ceny przyniesie odpowiedź

Przy okazji Black Friday – ale nie tylko – sklepy kuszą nas promocjami, mega rabatami i wyprzedażami, w których przeceny sięgają kilkudziesięciu procent. Tak przynajmniej próbuje się nam wmówić. Rzecz w tym, że prawo nie reguluje tej sprawy, więc w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, by skreślać ceny, które nigdy nie były przypisane do danego produktu. Nie jest zabronione także podnoszenie ceny produktu na kilka dni wcześniej, by później obniżyć ją o wspomniane kilkadziesiąt procent.

Choć są plany, by to zmienić, aktualnie jako klienci mamy niełatwe zadanie. Na szczęście są sposoby na odróżnianie prawdziwych promocji od zwykłego kitu. Jednym z nich jest notowanie sobie w zeszycie cen danego produktu, dzięki czemu możemy porównać aktualną cenę z wcześniejszą. Co jednak w sytuacji, gdy dopiero zaczęliśmy się interesować konkretnym artykułem? Dobra wiadomość jest taka, że są narzędzia, które taką historię cen spisują za nas. I jest ich co najmniej kilka.

Jak sprawdzić historię ceny produktu? Oto najpopularniejsze narzędzia

Narzędzia umożliwiające prześledzenie, jak zmieniała się cena produktu, oferują między innymi najpopularniejsze porównywarki cenowe w Polsce. Przykładowo Skąpiec przedstawia wykresy zmiany cen w ciągu ostatnich 14 dni, 30 dni, 3 miesięcy, 6 miesięcy lub 12 miesięcy. Pokazuje też jaka była w tym czasie najniższa cena, jaka jest obecnie najlepsza oferta i jaki jest trend (czyli czy w ogólnym rozrachunku cena maleje, rośnie czy utrzymuje się na danym poziomie).

W przypadku Ceneo możemy zobaczyć uproszczony, przejrzysty wykres zmiany cen w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Wypada jednak podkreślić, że funkcja ta jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników (dobra wiadomość jest taka, że można w tym celu skorzystać ze swojego konta Google czy Facebook).

Najbardziej rozbudowane narzędzie do sprawdzania historii ceny oferuje Cenowarka. Wykres, który może obejmować zakres 1, 3, 6 lub 12 miesięcy (albo pełny okres dostępności produktu), może dodatkowo zawierać linię trendu i mediany albo na przykład ważne daty. Oczywiście największą pewność da skorzystanie z wszystkich tych porównywarek.

Po kilku miesiącach niebytu do żywych powróciła także strona FakeFriday. Wpisując nazwę produktu w pole wyszukiwarki możemy zobaczyć jak kształtowały się jego ceny w poszczególnych sklepach na przestrzeni ostatnich miesięcy. Wszystko po to, by uchronić się przed oszustwem w Czarny Piątek. Strona jest prosta i szybko działa – w tym tkwi jej siła.

Nie daj się zrobić w konia i sprawdzaj historię cen produktu. Szybko wtedy okaże się, czy to, co widzisz, to rzeczywiście promocja, czy tylko pseudopromocja. Możesz się dzięki temu ustrzec przed wyrzuceniem pieniędzy w błoto, ...ale możesz też wyłowić prawdziwe perełki.

