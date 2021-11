Bywają naprawdę dobre promocje na Black Friday. Częściej jednak mamy do czynienia z Fake Friday – sklepy próbują nam wmówić, że obniżyły ceny, podczas gdy niekoniecznie zgadza się to z faktami. Jak nie dać się oszukać i co zrobić, gdy nam się to nie uda?

Fake Friday zamiast Black Friday

Trwa Black Week i robimy, co możemy, by wybierać dla was najlepsze oferty promocyjne w popularnych sklepach z elektroniką i nie tylko. Dbamy o to, by weryfikować te okazje i dlatego też jesteśmy w pełni świadomi tego, że odróżnienie prawdziwych od fałszywych wcale nie jest takie łatwe, a do tego wymaga poświęcenia mnóstwa czasu.

Na co uważać w Black Friday i Cyber Monday?

Przy okazji Black Friday i Cyber Monday w wielu sklepach pojawiają się próby oszustw. Zdarza się na przykład, że sklepy przed wielkimi wyprzedażami zawyżają ceny, by następnie obniżając je stworzyć pozornie atrakcyjną promocję. Wysoka obniżka ceny potrafi skłonić do zakupu, jednak warto sprawdzić, czy nie dotyczy ona jedynie wybranych produktów. Problemem dla wielu klientów są też niejasno naliczane rabaty, a także anulowanie opłaconych zamówień, najczęściej z powodu „błędu systemu”.

„Tego typu działania mogą stanowić naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, dlatego już teraz konsumentom zalecamy ostrożność, zaś przedsiębiorców zachęcamy do rzetelności i uczciwości względem klientów” – powiedział Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Jesteś konsumentem, masz swoje prawa

Może się zdarzyć tak, że podejmiesz jednak złą decyzję zakupową. Co możesz w takiej sytuacji zrobić? Znajomość swoich praw to podstawa.

Warto na przykład wiedzieć, że prawie* wszystkie produkty kupione przez Internet można zwrócić w ciągu 14 dni nawet bez podawania przyczyny. Wystarczy wypełnić krótki formularz zwrotu, który udostępnia sprzedawca. Odzyskasz wtedy swoje pieniądze, łącznie z kosztem wysyłki, najczęściej tym najtańszym.

* Prawie wszystkie, ponieważ przeważnie zwrócić nie możesz artykułów z naruszonym opakowaniem, produktów na specjalne zamówienie, biletów imiennych czy też artykułów o krótkim terminie przydatności.

Mówimy tu jednak oczywiście o polskich sklepach, a…

Co z zakupami z zagranicy?

O ile mówimy o zakupach w Unii Europejskiej, to mamy dość mocną ochronę prawną. Nieco gorzej wygląda sytuacja w przypadku zakupów w sklepach spoza UE, ale i wtedy można dochodzić swoich praw. Każdorazowo jednak czytaj regulamin takiej platformy.

A jak płacić? Najlepiej kartą kredytową, ponieważ chargeback to najłatwiejszy sposób na odzyskanie pieniędzy, jeżeli coś pójdzie nie tak.

Więcej informacji znajduje się na stronie prawakonsumenta.uokik.gov.pl

Bezpłatną pomoc prawną otrzymasz w następujących miejscach:

Infolinia Konsumencka: tel. 801 440 220 oraz 22 290 89 16 (w sprawach bez analizy dokumentów),

(w sprawach bez analizy dokumentów), Konsumenckie Centrum E-porad : [email protected]

: [email protected] Rzecznicy konsumentów w Twoim mieście lub powiecie: uokik.gov.pl/pomoc,

w Twoim mieście lub powiecie: uokik.gov.pl/pomoc, Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej : uokik.gov.pl/wiih,

: uokik.gov.pl/wiih, Europejskie Centrum Konsumenckie: konsument.gov.pl (w sprawach transgranicznych, które dotyczą sprzedawców z obszaru Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Islandii).

Źródło: UOKiK

