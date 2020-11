Hitman 3 to gra, po którą planujesz sięgnąć? Jeśli tak to najnowsze informacje powinieneś zanotować.

Szczegóły polskiego wydania Hitman 3

Jeszcze w sierpniu poznaliśmy dokładną datę premiery tego tytułu. Hitman 3 będzie dostępny od 20 stycznia 2021 roku, także na naszym rynku. Teraz dowiedzieliśmy się, że polskim wydawcą gry została firma Cenega.

Hitman 3 trafi na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S w angielskiej wersji językowej. Przygotowano dwa wydania - standardowe oraz Deluxe Edition. W tym drugim poza samą grą znajdą się też dodatkowe garnitury i przedmioty (to jednocześnie bonus dla korzystających z przedsprzedaży), kontrakty trybu eskalacji, cyfrowa ścieżka dźwiękowa, cyfrowa wersja książki World of HITMAN oraz komentarz reżyserki - wprowadzenie do misji.

Hitman 3 będzie obsługiwał ray tracing, ale nie od razu

Z obozu IO Interactive napłynęły natomiast informacje dotyczące dość istotnej dla niektórych kwestii technicznej, a mianowicie ray tracingu. Potwierdzono, że gra będzie obsługiwać tę technologię, ale dopiero jakiś czas po premierze, po wypuszczeniu przez twórców stosownej aktualizacji. Co ciekawe, ma ona zawierać też kilka innych poprawek, by ostatecznie „poprawić wrażenia z rozgrywki na wysokiej klasy komputerach i wielordzeniowych procesorach”. W tym celu nawiązano nawet współpracę z Intelem.

Jakość oprawy wizualnej (która ma być tu bardzo dobra) został mocno zaakcentowany również za pośrednictwem najnowszego zwiastuna. Jednocześnie pozwala on rzucić okiem na chińską lokację, bo przypomnijmy, że również Hitman 3 zabierze graczy w podróż po całym świecie.

