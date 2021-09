Od dawna wiadomo, iż jednym z paramentów filmu No Time To Die jest firma HMD Global. W końcu ustalono, z jakiego smartfona tym razem będzie korzystał słynny agent.

Nokia XR20 to nowy smartfon Jamesa Bonda

Może i kiedyś kojarzył się wyłącznie z Martini, oczywiście wstrząśniętym, nie mieszanym. Komercja wkradła się jednak także w serię o przygodach Jamesa Bonda. W efekcie ten przerzucił się na Heinekena, ale dla nas największą ciekawostką spośród lokowanych produktów są jego gadżety, konkretnie smartfony. Kiedyś były to modele między innymi od Sony, w przypadku nadchodzącego No Time To Die o tego typu sprzęt zadba HMD Global.

Ogłoszono to wiele miesięcy temu, o czym zresztą pisaliśmy. Problem w tym, że premierę filmu przesuwano kilka razy, w związku z czym pierwotnie wspominana Nokia 8.3 5G ma już ponad 1,5 roku. Trochę sporo, nie dziwi w związku z tym decyzja o zareklamowaniu czegoś nowszego. Padło na model Nokia XR20, który zaczyna już pojawiać się na odpowiednich materiałach. Ich gwiazdą jest jednak nie Daniel Craig, a Lashana Lynch wcielająca się w Nomi.

Co ma do zaoferowania i ile kosztuje Nokia XR20?

Można podyskutować w takich momentach, czy wybrany smartfon jakkolwiek pasuje do roli, jaka jest dla niego szykowana. Jeśli jeszcze o nim nie słyszeliście to od razu ucinamy spekulacje, Nokia XR20 nie jest flagowcem. To smartfon wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 480 5G, 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej.

Jest jednak wzmacniany, ekran pokrywa szkło Corning Gorilla Glass Victus, a obudowa spełnia normy IP68 oraz MIL-STD-810H i ma zapewniać całej konstrukcji odporność na szkodliwe skutki zanurzeń w wodzie o głębokości do 1,5 metra oraz upadków z wysokości do 1,8 metra. Dodatkowo pozwalać na pracę w temperaturach od -20 do 55°C.

Nokia XR20 zadebiutowała już w polskich sklepach, kosztuje 2399 złotych. Sporo. Warto więc dodać, że może pochwalić się też obsługą sieci 5G oraz bezprzewodowego ładowania, które jest tu chyba największą pozytywną niespodzianką. Z punktu widzenia przeciętnego użytkownika podobać może się też kwestia oprogramowania. Producent postawił na Androida 11 i zadeklarował, że zadba o 3 lata aktualizacji samego systemu operacyjnego oraz 4 lata comiesięcznych aktualizacji zabezpieczeń.

Kiedy premiera No Time to Die?

Wszystko wskazuje na to, że No Time to Die w końcu doczeka się premiery. W Polsce odbędzie się ona już 1 października, kilka dni temu zaprezentowano finałowy zwiastun filmu, mocniej ruszyła również kampania reklamowa.

Nokia XR20 najprawdopodobniej nie będzie jednym smartfonem z logo Nokia w 25. filmie o przygodach Jamesa Bonda. To właśnie na nią położony zostanie jednak największy nacisk, ją HMD Global zamierza najmocniej wypromować. Niewykluczone, że na wielkim ekranie migną nam również klasyczne telefony, bo omawiany producent jest jednym z tych, który wciąż je przygotowuje.

Źródło: HMD Global