Spokojnie, Hogwarts Legacy 2 powstanie. Wysoki priorytet

Hogwarts Legacy to jeden z większych hitów 2023 r. Czy doczekamy się kontynuacji? Tak, ale ambitny projekt wymaga czasu. Niemniej Warner Bros. Discovery potwierdza, że grze nadano bardzo wysoki priorytet.

Wśród najlepszych gier 2023 r. dość często – i nie bez powodu – wymieniane jest Hogwarts Legacy autorstwa Avalanche Software. To pierwsza tak rozbudowana produkcja, która przenosi graczy do magicznego uniwersum Harry’ego Pottera i doskonale wypełnia przy tym prawidła rządzące otwartymi światami.

Hogwarts Legacy 2 potwierdzone

Kontynuacja Hogwarts Legacy powstanie. Skąd ta pewność? Wskazuje na to wypowiedź dyrektora finansowego Warner Bros. Discovery. Gunnar Wiedenfels poruszył temat Hogwarts Legacy 2 podczas konferencji Bank of America 2024.

“Oczywiście następca Hogwarts Legacy jest dla nas jednym z największych priorytetów na najbliższe kilka lat’’ - zapewnia Gunnar Wiedenfels, cytowany przez serwis Variety. Co istotne, z wypowiedzi wynika, że mowa o pełnoprawnej grze, a nie mniejszym lub większym dodatku fabularnym (chociaż przykład Dying Light: The Beast pokazuje, że DLC potrafi się “wymknąć” spod kontroli i rozrosnąć do rozmiarów oddzielnej gry).

Musimy uzbroić się w cierpliwość

Oczywiście, olbrzymi priorytet nie oznacza, że Hogwarts Legacy 2 pojawi się od razu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Dyrektor finansowy najwyraźniej zasugerował, że premiera kontynuacji to kwestia kilku nadchodzących lat.

Fani Harry'ego Pottera mogą tymczasem sięgnąć po inną grę z uniwersum, czyli Harry Potter: Quidditch Champions, które ujrzało światło dzienne 3 września 2024 r.

Źródło: Variety