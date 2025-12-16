Hollow Knight: Silksong urośnie. I to za darmo

Gry

Wyczekiwany przez wiele lat Hollow Knight: Silksong już wkrótce zaoferuje graczom więcej zawartości. Studio Team Cherry zamierza rozwijać swój tytuł, a pierwsze rozszerzenie o nazwie Sea of Sorrow trafi do graczy już w przyszłym roku.

Seria Hollow Knight, choć składa się tylko z dwóch tytułów, swoją jakością zdobyła serca wielu milionów graczy. Dlatego też nadzieje wobec Hollow Knight: Silksong były ogromne. Tegoroczne The Game Awards deweloperzy z Team Cherry opuścili z jedną statuetką, ale to nie zmniejszyło ich entuzjazmu wobec społeczności. Firma pochwaliła się sprzedażą na poziomie 7 milionów egzemplarzy, a do tego gra jest częścią abonamentu Xbox Game Pass.

Team Cherry pracuje intensywnie nad przeniesieniem pierwszej części na Nintendo Switch 2 w ramach edycji poświęconej tej platformie. W ramach odświeżonej odsłony Hollow Knight wydanego w 2017 roku dostaniemy wszystkie aktualizacje oraz ulepszenia, jakich gra doczekała się na przestrzeni lat.

Hollow Knight Nintendo Switch Edition
Hollow Knight trafi w odświeżonej odsłonie na Nintendo Switch 2

Oprócz tego deweloper szykuje nowości w wersji dla Nintendo Switch 2: tryby wyższej płynności rozgrywki, wyższe rozdzielczości oraz efekty graficzne, których nie dało się zobaczyć na pierwszej konsoli Nintendo Switch. Ulepszenia trafią też do osób grających w pierwszą odsłonę na komputerach osobistych i współczesnych platformach. Gracze posiadający grę na Stemie i GOG-u mogą sprawdzić betę, w której przetestują między innymi kompatybilność z monitorami 21:9 czy 16:10. Aktualizacji należy wypatrywać w 2026 roku.

Hollow Knight: Silksong z dodatkiem Sea of Sorrow w 2026 roku

Fanów popularnej metroidvanii czeka jeszcze więcej zawartości ze świata Pharloom i okolic. W 2026 roku gra otrzyma morskie DLC Sea of Sorrow. Twórcy udostępnią nam dodatkowe tereny, na których oprócz dużej ilości wody znajdziemy nowych bossów, narzędzia i inne, nieokreślone jeszcze przez Team Cherry elementy. Krótki wgląd w styl i nastrój dodatku oferuje nam zwiastun. 

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Za dodatek nie będziemy musieli dodatkowo zapłacić. Więcej detali poznamy bliżej premiery dodatku, która nie została jeszcze precyzyjnie określona. Hollow Knight: Silksong – Sea of Sorrow może odpowiedzieć na potrzeby graczy, którzy oczekiwali od podstawowej wersji gry większej różnorodności przedstawionych lokacji. Dodatek otrzymają użytkownicy wielu platform: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch 2 oraz Nintendo Switch. 

Źródło: Team Cherry

