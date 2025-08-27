Wielkimi krokami zbliża się premiera Hollow Knight: Silksong. Kontynuacja platformówki z 2017 r. to jedno z najważniejszych tegorocznych wydarzeń gamingowych. O sile tej marki świadczy kilka rzeczy.

Mieliśmy zagrać w GTA 6 pod koniec 2025 r., ale tak się nie stanie, gdyż premierę przełożono na maj 2026 r.. Absolutnie nie oznacza to, że ostatni kwartał bieżącego roku będzie nudny. Na horyzoncie są premiery takich hitów jak Silent Hill f, Battlefield 6 oraz długo oczekiwane Hollow Knight: Silksong.

Premiera Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong oficjalnie zadebiutuje 4 września 2025 r. Dzieło autorstwa Team Cherry będzie dostępne na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 – a więc szeroki wachlarz platform.

Wymagania sprzętowe to w zasadzie formalność. Nie jest to trójwymiarowa produkcja ze światem rozmiarów Kingdom Come: Deliverance 2, więc by odpalić grę na PC wystarczy procesor Intel Core i5-3470, 8GB RAM, 8 GB dostępnej przestrzeni oraz karta graficzna GeForce GTX 1050 (2GB) / Radeon R9 380 (2GB). Oczywiście jest to konfiguracja zalecana.

Czego możemy spodziewać się po Hollow Knight: Silksong? Gra jest rozwinięciem sprawdzonych założeń, więc wszystkiego będzie więcej i będzie lepiej – tak deklarują twórcy. Entuzjaści wykonywania piruetów w powietrzu dostaną to, czego potrzebują. W toku rozgrywki napotkamy ponad 200 rodzajów przeciwników, ponad 40 bossów. Za ścieżkę dźwiękową odpowiada ten sam kompozytor, co w przypadku pierwszej części, czyli Christopher Larkin.

To nie jest “jakiś tam indyk”

Oficjalne potwierdzenie daty premiery spowodowało wzrost popularności pierwszej części gry. Dane SteamDB pokazują coś ciekawego. Gra z 2017 r. zalicza frekwencyjny rekord (pod względem liczby jednocześnie zalogowanych graczy na Steam) w dniu 26 sierpnia 2025 r. i wynosi on 45 tys. użytkowników. To niezbity dowód na to, że gracze nie mogą się doczekać Hollow Knight: Silksong.

Po drugie, o sile tego tytułu świadczy sprzedaż. Twórcy ujawnili, że pierwsza odsłona sprzedała się w nakładzie ponad 15 mln egzemplarzy od momentu premiery. Niezły wynik jak na grę niezależną, prawda?

Źródło: Steam, SteamDB