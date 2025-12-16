iPhone brata się z Androidem. Gruba nowość w iOS 26.3

Dzięki nowej funkcji, przesiadka z iPhone’a na Androida lub z Androida na iPhone’a ma się stać bajecznie prosta. Wszystko dzięki wspólnemu wysiłkowi Apple’a, Google’a oraz… Komisji Europejskiej.

iOS i Android pozwalają na przesyłanie danych podczas wymiany urządzenia jeszcze od ubiegłej dekady, ale dotychczas wymagało to użycia specjalnej aplikacji. Apple i Google stworzyli do tego celu własne i niezależne programy Move to iOS oraz Android Switch, których użyteczność jest definiowana przez ograniczenia systemu rywala. Z iPhone’a na Androida da się w taki sposób przenieść głównie zdjęcia, filmy, kontakty i wydarzenia z kalendarza. W drugą stronę nieco więcej danych, ale i tak nie wszystkie.

Obu gigantom udało się jednak dogadać i zrobić to lepiej.

iOS 26.3 z funkcją Przenieś na urządzenie Android

Apple wypuścił testową wersję systemu iOS 26.3 Beta 1. W oprogramowanie została wbudowana funkcja, która pozwala na przesłanie wielu typów danych na smartfon z Androidem, upraszczając w ten sposób zmianę telefonu. Można ją znaleźć wchodząc w Ustawienia => Ogólne => Przenieś zawartość lub wyzeruj => Przenieś na urządzenie Android.

Z opisu funkcji wynika, że iPhone nawiąże połączenie z konfigurowanym smartfonem z Androidem po zeskanowaniu wyświetlonego kodu QR. Następnie umożliwi przesłanie zdjęć, wiadomości, notatek, aplikacji, kart eSIM oraz "innych rzeczy". Apple precyzuje, że ze względów bezpieczeństwa nie będzie się dało przenieść danych zdrowotnych, listy sparowanych urządzeń Bluetooth czy zablokowanych notatek.

Google na początku grudnia wdrożył analogiczne rozwiązanie w deweloperskim wydaniu Android Canary 2512. Nie mam do niego dostępu, więc nie miałem jeszcze okazji sprawdzić nowej funkcji w praktyce, ale wrócimy do tematu, gdy Google zaimplementuje ją w publicznej becie lub finalnym oprogramowaniu.

Na razie nie jest jasne, czy w przypadku Androida ułatwiony transfer na iOS docelowo będzie wymagał aktualizacji całego systemu. Niewykluczone, że Google’owi uda się dostarczyć nowe rozwiązanie w ramach aktualizacji Usług Google Play także na urządzenia ze starszymi wersjami oprogramowania.

Apple i Google się dogadali, a Komisja Europejska przypisuje sobie zasługi

"Oba rozwiązania [przenoszenie danych, a wcześniej kart eSIM - dop. red.] są bezpośrednim rezultatem Aktu o rynkach cyfrowych DMA, który wymaga od wyznaczonych usług (w tym iOS i Android) zapewnienia efektywnej przenośności danych. Apple przedstawił przegląd prac nad tym projektem w swoich raportach dotyczących zgodności z DMA z marca 2024 r. i marca 2025 r. Rozwiązania te były możliwe dzięki szeroko zakrojonym pracom inżynieryjnym i współpracy między Apple’em i Google’em, a także intensywnym rozmowom z Komisją Europejską w ciągu ostatnich dwóch lat" - czytamy w medialnym oświadczeniu Komisji Europejskiej.

Warto jednak odnotować, że DMA nakłada obowiązek wprowadzania systemowych zmian jedynie na telefonie Unii Europejskiej, ale Apple oraz Google zdecydowali się wdrożyć ułatwiony transfer danych globalnie.

iOS 26.3 na razie znajduje się w fazie beta. Oczekuje się, że finalna aktualizacja zostanie wydana w okolicach lutego 2026.