Nie nadążasz za fabułą? Kindle pozwoli ci rozmawiać ze swoimi książkami

Sztuczna inteligencja wjeżdża na czytniki ebooków Kindle.

Amazon zapowiedział nową funkcję Ask this Book, która - jak sama nazwa wskazuje - służy do odpowiadania pytań na temat książek. A konkretnie na temat fabuły, relacji między postaciami czy wątków tematycznych, co ma się przydać w sytuacji, gdy czytelnik zaczyna się gubić.

Twórcy deklarują, że algorytm AI został wytrenowany w taki sposób, aby w odpowiedziach unikał spoilerów. Ask this Book ma bazować wyłącznie na już przeczytanych fragmentach i ignorować nadchodzące rozdziały.

Ask this Book w Kindle na razie tylko dla wybranych

Nowa funkcja została uruchomiona w USA, ale na razie wyłącznie w aplikacji Kindle na iOS. Na start zintegrowano ją jedynie z częścią anglojęzycznych książek, których - jak deklaruje Amazon - są tysiące.

Szerszą premierę zaplanowano na rok 2026, kiedy to Ask this Book ma trafić także na czytniki Kindle oraz Androida.

Nie pierwszy raz Amazon wykorzystuje sztuczną inteligencję do rozwoju swojej platformy z wirtualnymi książkami. W listopadzie firma uruchomiła testową wersję usługi Kindle Translate, która pozwala wydawcom maszynowo tłumaczyć swoje ebooki na inne języki.