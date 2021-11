Żart powtarzany wielokrotnie przestaje być śmieszny. Gdyby każdy o tej zasadzie pamiętał pewnie nie doczekalibyśmy się zapowiedzi Home Sweet Home Alone.

Premiera Home Sweet Home Alone już za kilka dni

Niektórzy o Home Sweet Home Alone usłyszeli zapewne już wcześniej, ale teraz temat filmu powraca. Z okazji zbliżającej się premiery udostępniono bowiem nowy zwiastun. Może i Kevin sam w domu nie był wybitnym dziełem, ale potrafił rozbawić. Niektórych raz, innych kilka. Akurat w Polsce pokazywanie go w okresie świątecznym stało się przecież tradycją. Kevin sam w Nowym Jorku też można podciągnąć pod udaną produkcję, natomiast z kolejnymi bazującymi na tym samym schemacie było już zupełnie inaczej. Ale twórców Home Sweet Home Alone najwyraźniej to nie odstrasza.

Co nas czeka? Cóż, dziecko pozostawione samo w domu, dwójka niezbyt rozgarniętych rabusiów wpadających w pozastawiane pułapki, a to wszystko ze świątecznym klimatem w tle. Poniżej przywołany zwiastun, którego oceny sugerują, że wielu widzów podchodzi do całości bardzo sceptycznie.

Gdzie można zobaczyć Home Sweet Home Alone?

W rolach głównych wystąpią tu Archie Yates, Rob Delaney i Ellie Kemper. Pojawi się również Devin Ratray, który powróci jako Buzz McCallister. Złośliwy braciszek Kevina będzie tu jednak dużo starszy i mający chyba nieco zaskakujące zajęcie.

Premiera Home Sweet Home Alone odbędzie się już 12 listopada. Gdyby ktoś nie mógł się doczekać to trzeba dodać, że zaplanowano ją wyłącznie na platformie Disney+. A ta jak wiadomo w Polsce pojawi się z opóźnieniem.

Źródło: 20th Century Studios