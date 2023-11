Homeworld 3. Wymagania sprzętowe ujawnione

Poznaliśmy wymagania sprzętowe Homeworld 3. Najnowsza część kultowej serii strategii nie będzie produkcją, która wymagać będzie sprzętu z najwyższej półki - wystarczy kilkuletni komputer gamingowy.

Homeworld 3 to trzecia główna odsłona serii strategii czasu rzeczywistego, zapoczątkowanej w 1999 r. przez Relic Entertainment, twórców takich produkcji jak seria Copany of Heroes, Age of Empires IV, czy gry z serii Warhammer 40,000. Trzecią odsłonę Homeworld tworzy inne studio – Balckbird Interactive, które to z serią miało styczność przy wydanym w 2016 r. Homeworld: Deserts of Kharak.

Z okazji zbliżającej się premiery Homeworld 3, twórcy ujawnili oficjalne wymagania sprzętowe. Gry strategiczne słyną z tego, że nie są pożeraczami zasobów i sytuacja będzie wyglądać podobnie w przypadku najnowszej odsłony Homeworld.

Z oficjalnych informacji dowiedzieliśmy się, że gra będzie wspierać Ray Tracing i HDR oraz technologie AMD Fidelity FX Super Resolution 2 i Nvidia DLSS3.

Homeworld 3 – minimalne wymagania sprzętowe

Minimalne wymagania sprzętowe dla Homeworld 3 w obecnych czasach nie powinny stanowić większego problemu dla graczy, którzy posiadają choćby kilkuletni komputer do gier. Produkcja ma działać w rozdzielczości 1080p na sprzęcie z kartą graficzną GTX1060, AMD R9 480 lub Intel Arc A380. Do tego wystarczy procesor Intel Core i5-8600K lub AMD Ryzen 5 3600X. Jedynym zaskoczeniem przy takim zestawieniu może być wymagane co najmniej 12 GB pamięci RAM, co w starszych komputerach nie było standardem.

Homeworld 3 – zalecane wymagania sprzętowe

Zalecane wymagania sprzętowe dla rozdzielczości 1080p to karta graficzna RTX 2070, AMD RX 5700 lub Intel Arc A580, procesor Intel Core i7-11700K lub AMD Ryzen 5 5600X i 16 GB pamięci RAM. Gra będzie potrzebować 40 GB miejsca na dysku twardym. Oba opisane warianty dotyczą rozgrywki bez włączonego śledzenia promieni. Pełną tabelę wymagań sprzętowych możecie zobaczyć poniżej. Premiera Homeworld 3 zaplanowana jest na luty 2024 r.