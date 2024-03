Podczas targów MWC 2024 Honor zaprezentował swój najnowszy flagowy smartfon Magic 6 Pro. Po wydarzeniu szef firmy - George Zhao - wziął udział w sesji z dziennikarzami, a jako reprezentant polskich mediów miałem okazję zadać mu trzy pytania.

W 2020 Honor został odłączony od firmy Huawei, a jako samodzielna marka radzi sobie całkiem nieźle. Według raportu firmy analitycznej IDC, w 2023 został drugim największym producentem smartfonów w Chinach, wyprzedzając takich gigantów jak vivo, OPPO czy Xiaomi. W Państwie Środka więcej smartfonów sprzedaje już tylko Apple.

W 2023 roku Honor powrócił na wiele europejskich rynków, w tym do Polski. Co dalej? Oto, co szef firmy miał mi do powiedzenia na temat planów firmy związanych z AI czy składanymi smartfonami.

Miron Nurski, benchmark.pl: Patrząc na konkurencję, najlepiej sprzedają się składane smartfony typu flip. Dlaczego Honor koncentruje się na dużych urządzeniach typu fold?

George Zhao, CEO Honor: Jesteśmy przekonani, że cała kategoria składanych smartfonów to przyszłość i że modele te staną się jednym z kluczowych segmentów rynku w ciągu 2-3 lat.

Do tej pory skupialiśmy się na składanych urządzeniach typu fold, chcąc wykorzystać ich pełen potencjał i rozwinąć tę kategorię, oferując najcieńsze i najlżejsze modele na rynku, takie jak Honor Magic V2, który po złożeniu jest cieńszy niż niektóre flagowe modele smartfonów typu bar.

Honor Magic V2 i iPhone 15 Pro Max

Marka Honor zawsze jednak skupia się na innowacjach skoncentrowanych na człowieku, co w tym przypadku oznacza, że skoro składane smartfony typu flip są kategorią, której oczekują konsumenci, to pracujemy wewnętrznie nad spełnieniem ich oczekiwań w przyszłości.

Wireless Power Consortium opracowało nowy standard ładowania bezprzewodowego Qi2 ze złączem magnetycznym. Czy Honor planuje wdrożyć go w swoich smartfonach?

Obecnie Honor Magic6 Pro wspiera tylko standard Qi1. Honor zawsze dąży jednak do oferowania naszym użytkownikom najlepszych możliwych rozwiązań, co nie wyklucza, że nasze przyszłe smartfony będą obsługiwać nowy standard.

Samsung, Google i Apple inwestują ogromne pieniądze w rozwój funkcji opartych na generatywnej sztucznej inteligencji. Jak Honor planuje konkurować z ich smartfonami?

Przede wszystkim wierzymy, że AI zrekonstruuje systemy operacyjne i zmieni nasze przyszłe doświadczenia ze smartfonami. Dlatego Honor będzie rozwijać swoją strategię AI, integrując ją w systemie MagicOS i wszystkich urządzeniach Honor, od smartfonów, przez tablety, aż po laptopy. Chcemy zapewnić naszym użytkownikom doświadczenia skoncentrowane na człowieku, zaprojektowane z myślą o ludzkich potrzebach.

Nasza wizja została zaprezentowana na targach MWC, gdzie przedstawiliśmy MagicOS 8.0 z pełną integracją AI na poziomie platformy oraz pierwszym w branży interfejsem użytkownika opartym na intencjach (IUI). Ponadto MagicOS 8.0 ma Magic Portal, funkcję rekomendacji skrótów opartą na intencjach, która pozwala użytkownikom płynnie przełączać się i uzyskiwać dostęp do usług między aplikacjami za pomocą jednego przeciągnięcia.

Wyjaśnijmy na przykładzie, jak działa Magic Portal - przypuśćmy, że znajomy wysyła ci adres, pod którym macie się spotkać. W przypadku Magic Portal, wystarczy przytrzymać palcem przesłany adres i przeciągnąć go na boczną krawędź ekranu, gdzie zostanie ci zaproponowane uruchomienie aplikacji z nawigacją, która doprowadzi cię do celu. Magic Portal obsługuje już 100 najważniejszych aplikacji na świecie, a liczba ta z pewnością wzrośnie.

Co więcej, aby przyjąć ducha otwartości i współpracy w erze AI, nawiązaliśmy również współpracę z firmą Qualcomm, aby udostępnić publicznie więcej wiodących w branży technologii. Zaowocowało to wprowadzeniem wewnętrznej sztucznej inteligencji z otwartym oprogramowaniem LlaMA 2 (Large Language Model Meta AI) do HONOR Magic6 Pro. Model ten może wykonywać funkcje takie jak pytania i odpowiedzi, tworzenie tekstu i czytanie ze zrozumieniem w trybie offline. Współpraca w ramach branży, taka jak ta, może prowadzić do bardziej innowacyjnej przyszłości dla użytkowników.

Niezależna opinia redakcji. Organizatorem wyjazdu na premierę smartfonu Magic 6 Pro była firma Honor.