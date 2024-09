Jeśli kupisz Honora Magic V3, który ma zastąpić telefon i tablet, to w prezencie dostaniesz… tablet.

Na szczęście nie powtórzyła się ubiegłoroczna sytuacja, kiedy to składany smartfon Honora został pokazany w Chinach w lipcu, w Europie we wrześniu, a do sprzedaży w Polsce trafił dopiero w kwietniu następnego roku. Honor Magic V3 zawitał do nas raptem tydzień po swojej globalnej premierze.

Ultracienki Honor Magic V3 - cena i dostępność w Polsce

Składany smartfon w wersji 12/512 GB został wyceniony na 8899 zł. Jest więc kilka stówek droższy niż Samsung Galaxy Z Fold 6 w analogicznym wariancie pamięciowym. Ale.

W ramach promocji startowej do smartfonu dokładany jest w prezencie 12,1-calowy tablet Honor Pad 9 o wartości ok. 1400 zł.

Sytuacja niecodzienna, bo cała idea składanych smartfonów polega na przynajmniej częściowym zastąpieniu tabletu. Choć oczywiście Honor Pad 9 mimo wszystko ma znacznie większy ekran niż Honor Magic V3, więc raczej nie będzie dla nabywców zbędny. No i darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.

Jaki jest Honor Magic V3?

Przede wszystkim Honor Magic V3 jest wyjątkowo cienki i lekki. Czarna wersja kolorystyczna ma po złożeniu raptem 9,2 mm i waży 226 g, więc bliżej jej do zwykłego smartfonu niż konkurencyjnego Samsunga Galaxy Z Fold 6 (12,1 mm i 239 g).

Honor Magic V3, iPhone 15 Pro Max i Pixel 9 Pro XL

Mimo smukłej konstrukcji, Honorowi udało się zmieścić większą baterię czy bardziej zaawansowany teleobiektyw. Magic V3 ma:

zewnętrzny ekran OLED 6,43 cala o rozdzielczości 2376 x 1060 (405 ppi) i zmiennym odświeżaniu do 120 Hz;

składany ekran wewnętrzny OLED 7,92 cala o rozdzielczości 2344 x 2156 (402 ppi) i zmiennym odświeżaniu do 120 Hz;

Snapdragona 8 Gen 3;

12 GB pamięci RAM;

512 GB pamięci UFS 4.0 na dane;

aparat 50 Mpix z przysłoną f/1,6 i optyczną stabilizacją obrazu;

aparat 40 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym f/2,0;

aparat 50 Mpix z peryskopowym teleobiektywem 3,5x, przysłoną f/3,0 i optyczną stabilizacją obrazu;

dwa aparaty przednie 20 Mpix z przysłoną f/2,2;

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, i eSIM;

czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania;

baterię 5150 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 66 W i bezprzewodowym 50 W;

wymiary 156,6 x 74 x 9,2 (złożony) i 156,6 x 145,3 x 4,35 mm (rozłożony);

wagę 226 g.

IPX8.

Dostępne w Polsce wersje kolorystyczne to czarna oraz zielona.