Samsung Galaxy Watch 3 - najnowszy smartwatch firmy Samsung. Klasyczny, z obracaną tarczą i ekranem, który nawet w pełnym słońcu będzie czytelny. Oto jego recenzja.

Rzucamy (krytycznym) okiem na Samsung Galaxy Watch 3. Najnowszy smartwatch koreańskiego producenta z pewnością jest solidnym produktem premium, ale też nie budzi specjalnych emocji.

Smartwatche Samsunga od zawsze okupują nasz ranking najlepszych smartwatchy i nie dzieje się tak bez powodu. Już od jakiegoś czasu było wiadomo, że nowy Samsung Galaxy Watch 3 nie będzie szczególnie innowacyjny - koreański producent postawił raczej na rozwój istniejących rozwiązań oraz paru nowych dodatkach.

Recenzja Samsung Galaxy Watch 3

Nie oznacza to oczywiście, że Galaxy Watch 3 jest produktem słabym - bo z pewnością tak nie jest. Przypomnijmy tylko, że ostatnim smartwatchem wydanym przez Samsunga, był ubiegłoroczny Galaxy Watch Active 2.

Dobra, ale o co chodzi z tym zdalnym termostatem w tytule? Więcej dowiecie się z filmu, ale oczywiście to nawiązanie do tego, że za pomocą Galaxy Watch 3 możemy kontrolować inteligentny dom (światła, kamery monitoringu, czy w końcu zdalny termostat). To z pewnością jedna z ciekawszych funkcjonalności tego urządzenia.

Mieliśmy okazję do krótkiego "romansu" z najnowszym smartwatchem Samsunga i przygotowaliśmy dla was materiał wideo, z którego dowiecie się o najważniejszych funkcjach tego urządzenia.

Samsung Galaxy Watch 3 - wideorecenzja

Samsung Galaxy Watch 3 - specyfikacja

Tizen bazujący na Wearable OS 5.5

ekran Super AMOLED 360 x 360 pikseli, 1,4” (wersja 45 m), 1,2” (wersja 41 mm)

procesor Exynos 9110 1,15 GHz

1 GB RAM

8 GB pamięci wewnętrznej

wodoszczelność 5 ATM + IP68, MIL-STD-810G

Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, NFC, LTE (opcja)

GPS/Glonass/Beidou/Galileo

akcelerometr, barometr, żyroskop, czujnik światła, optyczny czujnik pulsu (fotopletyzmograf 8PD)

bateria 340 mAh (wersja 45 mm), 247 mAh (wersja 41 mm)

Samsung Galaxy Watch 3 - ceny różnych wersji Samsung Galaxy Watch 3 41 mm – 1899 złotych

Samsung Galaxy Watch 3 LTE 41 mm – 2099 złotych

Samsung Galaxy Watch 3 45 mm – 1999 złotych

Samsung Galaxy Watch 3 LTE 45 mm – 2199 złotych

Czy warto kupić Samsung Galaxy Watch 3?

Galaxy Watch 3 jest dobry, ale mało innowacyjny, a po takim gigancie jak Samsung spodziewaliśmy się większej odwagi we wprowadzaniu nowinek technologicznych. Niby jest EKG, ale... jak na razie, można je uruchomić tylko nieoficjalnie (w sieci znajdziecie poradniki jak to zrobić - nie jest to skomplikowane). Dodatkowo czas pracy na baterii nie jest najmocniejszą stronę tego inteligentnego zegarka, a cena sięgnęła poziomu Apple Watch. No i oczywiście - brak obsługi Samsung Pay w Polsce to wciąż kwestia która woła o pomstę do nieba. Chodzą słuchy, że w 2020 w końcu możemy się spodziewać uruchomienia tej usługi w naszym kraju, ale... poczekajmy na oficjalne informacje.

Nie da się ukryć, że jestem lekko rozczarowany i pozwoliłem sobie nieco popsioczyć na nowego Galaxy Watch, ale summa summarum... ten smartwatch ma MASĘ fajnych funkcji i naprawdę ciężko będzie znaleźć coś o zbliżonej jakości i funkcjonalności.

