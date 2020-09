Zepp nic ci nie mówi? Cóż – teraz właśnie tak nazywa się aplikacja Amazfit, którą możesz znaleźć w sklepie Google Play. Okazuje się, że tak samo będą również nazywane nowe smartwatche firmy Huami, a dwa pierwsze zostały już nawet zaprezentowane. To Zepp E Circle i Zepp E Square.

Nowe, eleganckie smartwatche Zepp E od projektantów Amazfit

Pewnie już domyślasz się, czym różnią się od siebie te dwa nowe smartwatche Huami. Zepp E Circle ma okrągły wyświetlacz, a Zepp E Square – (choć nazwa sugerowałaby kwadratowy, to jednak) prostokątny ekran. W obu przypadkach są to panele typu AMOLED (a więc oferujące idealną czerń i wysoki kontrast), jednak w pierwszym modelu ma on przekątną 1,28 cala i rozdzielczość 416 x 416 pikseli, a w drugim – 1,65 cala i 348 x 442 piksele.

Napisaliśmy już, co je różni, przejdźmy więc do tego, co je łączy. Smartwatche Zepp E Circle i Zepp E Square dobrze sprawdzą się na nadgarstkach aktywnych osób, jako że oferują 11 trybów treningowych, pulsometr i SpO2. Brakuje niestety pokładowego GPS-a, jest za to monitoring snu. Oczywiście pozwalają też sprawdzić pogodę czy sterować odtwarzaniem muzyki, a do tego wyświetlają powiadomienia ze smartfona, więc wszystko masz pod kontrolą.

Zepp E Circle i Zepp E Square debiutują w sklepach. Ile kosztują?

Zegarki działają do 7 dni na ładowaniu (albo i dwa razy dłużej, gdy aktywujemy oszczędny tryb zegarka). Warto też wspomnieć o tym, że są wodoszczelne (klasa 5ATM). Przechodzimy wreszcie do informacji najważniejszej, a więc ceny. Ta wynosi 249 dolarów – zarówno w przypadku modelu Zepp E Circle, jak i Zepp E Square.

Dodajmy na koniec, że pojawienie się smartwatchów Zepp i zmiana nazwy aplikacji nie oznacza, że marka Amazfit zniknie z rynku. Będą one ze sobą współistnieć.

Źródło: Android Authority, Gizmochina, XDA Developers

