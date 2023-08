Marka Hoover wypuściła na rynek kolejny odkurzacz pionowy. Hoover H-FREE HF103X 011 ma kilka właściwości ułatwiających sprzątanie.

Odkurzacz wyposażono w zginaną rurę, szczotkę do mebli, szczelinówkę i wyjmowaną baterię. Dzięki tej pierwszej użytkownik bez większego wysiłku pozbędzie się kurzu nawet z trudno dostępnych miejsc, takich jak zakamarki pod szafkami lub ciasne przestrzenie pod kanapą. Duża długość i mała waga pozwolą na wygodne sprzątanie wyżej położonych obszarów.

W zestawie znalazł się uchwyt ze szczotką do czyszczenia mebli, twardych powierzchni i kanap. Urządzenie jest w stanie poradzić sobie z zanieczyszczeniami w dywanach z długim włosiem. Służy do tego tryb maksymalnej mocy.

Hoover H-FREE HF103X 011 stoi sam

Oświetlenie diodami LED zapewnia dobrą widoczność na sprzątanym obszarze. Konstrukcja odkurzacza PARK & GO pozwala na pozostawienie go w pionie podczas przerwy w sprzątaniu. A w przypadku, gdy bateria się rozładuje, użytkownik może wyjąć ją i wpiąć do ładowarki bez konieczności przemieszczania całego urządzenia.

