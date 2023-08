Firma Ecovacs Robotics poinformowała o wprowadzeniu na polski rynek robota sprzątająco-mopującego Deebot N10 Plus. Producent wylicza innowacje technologczne zastosowane w tym sprzęcie.

Roboty sprzątające Deebot N10 Family mają skutecznie usuwać kurz i zanieczyszczenia z nawet najtrudniej dostępnych szczelin i najcieńszych włókien dywanów. W aplikacji można włączyć funkcję jednoczesnego odkurzania i zmywania podłogi.

Deebot N10 Plus – autorski system mopujący

W urządzeniu zastosowano autorski system mopujący OZMO z funkcją zapobiegania wyciekom. Mikropompka wodna automatycznie dozuje poziom wody, dzięki czemu nie trzeba się martwić o nadmierne zamoczenie podłogi. Dostępne są cztery poziomy przepływu wody.

Za sprawą czujników ultradźwiękowych Deebot N10 Plus wyczuwa dywany i omija je podczas mopowania podłóg, a ponadto automatycznie zwiększa moc ssania podczas odkurzania dywanów.

Technologia TrueMapping

Roboty z serii Deebot N10 korzystają z laserowej technologii mapowania i nawigacji TrueMapping. Czyszcząc poszczególne obszary domu, urządzenia wykonują skanowanie 360°, aby stworzyć optymalną trasę sprzątania.

W N10 Plus użytkownik może dostosować tryb czyszczenia, moc ssania, przepływ wody i czas czyszczenia osobno dla każdego pomieszczenia. Ponadto aplikacja Ecovacs Home pozwala na ustawianie kolejności, w jakiej robot sprząta pokoje. Można tu też tworzyć strefy zakazane, do których urządzenie nie wjedzie.

Deebot N10 są wyposażone w antybakteryjny worek na kurz i filtr.

Bateria

Roboty z serii powracają do stacji ładującej, gdy bateria jest na wyczerpaniu. Po pełnym naładowaniu wznawiają pracę w miejscu, z którego się oddaliły. N10 Plus ma baterię o pojemności 5200 mAh, która oferuje czas pracy na jednym ładowaniu i napełnieniu wodą do 330 minut.

Cena i dostępność

Ecovacs Deebot N10 Plus jest już dostępny w sprzedaży. Za sprzęt zainteresowanym przyjdzie zapłacić 2200 zł.

źródło: materiały prasowe